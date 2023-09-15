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5 квітів, які варто висадити восени: не пропустіть цю можливість

Які квіти висадити восени (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Початок осені не привід зупиняти посадку рослин. З вересня до кінця листопада можна висадити багато квітів. Саджати квіти під зиму зручно не тільки тим, що можна зробити це не поспішаючи, а й можна обдумати, де розмістити майбутні клумби.

Які рослини можна висадити восени, повідомляє Styler з посиланням на Telegram-канал "Садівник".

Галантус

На початку вересня можете висадити галантус (пролісок). Для цього на відстані 3-5 см та глибині 5-7 см розмістіть цибулини групами по 5-10 штук.

Галантус (фото: Freepik)

Мускарі 

Рослину ще називають мишачий гіацинт або гадюча цибуля. Таку рослину можна садити вже у вересні-жовтні. Цибулини занурте у землю на 3-7 см і залиште між ними дистанцію 5-7 см.

Мускарі (фото: wikipedia)

Тюльпани

Про таку рослину не варто забувати, висаджуйте тюльпани у жовтні, листопаді та навіть у перші тижні грудня.

Глибина посадки для дрібних цибулин становить 6-8 см, великих - 12-17 см. Відстань між цибулинами має досягати 8-10 см.

Тюльпани (фото: wikipedia)

Гіацинти

До середини жовтня можна саджати гіацинти. Їх висаджують на глибину 17-20 см. У дощову осінь місце посадки гіацинтів краще накрити поліетиленом, щоб уникнути перезволоження ґрунту. 

Гіацинти (фото: Freepik)

Троянди

Висаджувати троянди можна з третьої декади вересня до середини жовтня. Тоді квітка встигне вкоренитися в землі до заморозків. Посаджені у вересні троянди потрібно буде підгорнути в листопаді, а на зиму накрити плівкою.

Троянди (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли, яких помилок допускаються усі під час зберігання цибулі.

Також ми писали, що треба робити, аби картопля не проростала в погребі.

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