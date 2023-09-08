Що треба робити, аби картопля не проростала в погребі: допоможе маленька хитрість

Багато українців традиційно на початку осені копають картоплю. Хтось вже зібрав урожай, а хтось, так би мовити, перебуває в активній фазі цього нелегкого процесу.

Чому цей коренеплід є незамінним в господарстві, як правильно викопувати та зберігати картоплю, читайте далі в матеріалі Styler .

Чому картопля - незамінна

Жоден українець, напевно, не зможе уявити своє життя без картоплі. Адже ми вживаємо її всюди - від супів і гарнірів, до закусок і чипсів.

Зовнішній і внутрішній вигляд картоплі залежать від сорту. Вона може бути: круглою, пласкою, овальною, довгастою. Колір шкірки варіюється від білого, кремового, жовтого до бузкового та червоно-фіолетового. Навіть м'якоть відрізняється - може мати білий або жовтуватий відтінок.

Попри ці відмінності, будь-яка картопля є напрочуд корисною.

В її білках містяться практично всі амінокислоти, що зустрічаються в рослинах (у тому числі й незамінні). З'їдаючи умовну добову норму вареної картоплі в 300 грамів на день ви повністю забезпечуватимете свій організм вуглеводами, калієм і фосфором.

Оскільки клітковина картоплі не дратує слизову шлунка й кишечника, варену картоплю можна їсти навіть у період загострення гастриту та виразки.

Картопляний крохмаль знижує вміст холестерину в печінці та сироватці крові, тобто володіє антисклеротичними властивостями.

Крім того, картопля багата на мінеральні речовини (солі калію, магнію, заліза, кальцію, фосфору, хрому), а її амінокислоти добре збалансовані та легко засвоюються організмом.

Як правильно збирати картоплю

Зазвичай картоплю починають копати наприкінці серпня - на початку вересня. Попри традиційний збір цього коренеплоду за допомогою лопати, дехто радить цього не робити, аби не надірвати спину.

Альтернативним інструментом для збору картоплі вважають вили. Їх потрібно ввіткнути в землю на відстані близько 15-20 сантиметрів від основи куща та обережно "вивернути" ґрунт. Після цього варто поворушити землю з країв ямки - аби зібрати всю картоплю.

Ще одним "інструментом" може стати мотоблок, особливо якщо картоплю саджали з його допомогою. Тоді відстань між кущами є достатньою для того, щоб колеса не наїжджали на сусідню лунку.

Що робити з картоплею після викопування

Коли вся картопля викопана, її необхідно ретельно просушити. Якщо ґрунт піщаний, а погода суха й тепла, можна зробити це просто на городі (розсипавши коренеплоди тонким рівномірним шаром). Якщо ж погода волога, урожай краще просушити під навісом або в сараї.

Потім для "зміцнення" шкірки потрібно викласти картоплю в один шар на газету, цупкий папір, або ж у лотки чи картонні ящики з вентиляцією. Так вона має пролежати тиждень-другий. Обов'язкові умови - прохолодне темне місце з температурою не більше +15.

Після цього картоплю необхідно посортувати - пошкоджені бульби відібрати окремо. Решту розділити виходячи з розміру (велика, середня чи дрібна картопля).

Секрети зберігання

Для довгого та якісного зберігання картоплі господареві необхідно звернути увагу на низку основних факторів:

температура повітря у сховищі має бути в межах 2-4 градусів

оптимальна вологість повітря - 80-90%

недопустиме потрапляння світла (найкраще бульба зберігається у темряві)

складати картоплю найкраще до дерев'яних ящиків (аби запобігти її контакт із залізом, бетоном, цеглою та іншими "шкідливими" поверхнями)

вентиляція має бути достатньою для того, аби картопля не "пітніла"

під час відлиги сховище краще провітрювати

накрити плоди можна соломою, стружкою, торфом або мішковиною

Крім того, експерти радять "опудрювання" картоплі крейдою та пересипання:

лушпинням цибулі

подрібненим листям горобини (містить фітонциди, які знищують хвороботворні мікроби)

сосновими або ялиновими гілками (також багаті на фітонциди)

Досвідчені аграрії зазначають, що картопля ідеально зберігається з:

буряком (вбирає зайву вологу та не дає бульбі загнивати)

яблуком (вбирає вологу та перешкоджає проростанню)

лимоном (перешкоджає проростанню)

м'ятою (затримує проростання)

Водночас не варто зберігати картоплю разом із цибулею чи часником, оскільки вони стимулюють проростання.

Насамкінець, аби зберегти врожай цілим та неушкодженим, необхідно регулярно перевіряти бульби та видаляти ті, що мають будь-які ознаками гниття чи висихання.