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5 цветов, которые стоит высадить осенью: не упустите эту возможность

Какие цветы высадить осенью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Начало осени не повод останавливать посадку растений. С сентября по конец ноября можно высадить много цветов. Сажать цветы под зиму удобно не только тем, что можно сделать это не спеша, но и можно обдумать, где разместить будущие клумбы.

Какие растения можно высадить осенью, сообщает Styler со ссылкой на Telegram-канал "Садівник".

Голантус

В начале сентября можете высадить галантус (подснежник). Для этого на расстоянии 3-5 см и глубине 5-7 см поместите луковицы группами по 5-10 штук.

Галантус (фото: Freepik)

Мускари

Растение еще называют мышиный гиацинт или змеиный лук. Такое растение можно сажать уже в сентябре-октябре. Луковицы окуните в землю на 3-7 см и оставьте между ними дистанцию 5-7 см.

Мускари (фото: wikipedia)

Тюльпаны

О таком растении не стоит забывать, высаживайте тюльпаны в октябре, ноябре и даже в первые недели декабря.

Глубина посадки для мелких луковиц составляет 6-8 см, больших - 12-17 см. Расстояние между луковицами должно достигать 8-10 см.

Тюльпаны (фото: wikipedia)

Гиацинты

К середине октября можно сажать гиацинты. Их высаживают на глубину 17-20 см. В дождливую осень место посадки гиацинтов лучше накрыть полиэтиленом во избежание переувлажнения почвы.

Гиацинты (фото: Freepik)

Розы

Высаживать розы можно с третьей декады сентября по середину октября. Тогда цветок успеет укорениться в земле до заморозков. Посаженные в сентябре розы нужно будет подгорнуть в ноябре, а на зиму накрыть пленкой.

Розы (фото: Freepik)

Ранее мы сообщали, какие ошибки допускаются все при хранении лука.

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