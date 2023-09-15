5 цветов, которые стоит высадить осенью: не упустите эту возможность

Начало осени не повод останавливать посадку растений. С сентября по конец ноября можно высадить много цветов. Сажать цветы под зиму удобно не только тем, что можно сделать это не спеша, но и можно обдумать, где разместить будущие клумбы.
Какие растения можно высадить осенью, сообщает Styler со ссылкой на Telegram-канал "Садівник".
В начале сентября можете высадить галантус (подснежник). Для этого на расстоянии 3-5 см и глубине 5-7 см поместите луковицы группами по 5-10 штук.
Растение еще называют мышиный гиацинт или змеиный лук. Такое растение можно сажать уже в сентябре-октябре. Луковицы окуните в землю на 3-7 см и оставьте между ними дистанцию 5-7 см.
О таком растении не стоит забывать, высаживайте тюльпаны в октябре, ноябре и даже в первые недели декабря.
Глубина посадки для мелких луковиц составляет 6-8 см, больших - 12-17 см. Расстояние между луковицами должно достигать 8-10 см.
К середине октября можно сажать гиацинты. Их высаживают на глубину 17-20 см. В дождливую осень место посадки гиацинтов лучше накрыть полиэтиленом во избежание переувлажнения почвы.
Высаживать розы можно с третьей декады сентября по середину октября. Тогда цветок успеет укорениться в земле до заморозков. Посаженные в сентябре розы нужно будет подгорнуть в ноябре, а на зиму накрыть пленкой.
Ранее мы сообщали, какие ошибки допускаются все при хранении лука.
Также мы писали, что нужно делать, чтобы картофель не прорастал в погребе.