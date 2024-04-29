ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 косметических процедур, которые лучше не делать: они вредные и дорогие

Понедельник 29 апреля 2024 08:30
UA EN RU
5 косметических процедур, которые лучше не делать: они вредные и дорогие Какие косметологические процедуры опасные и дорогие для лица (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Тарасенко Анна

Косметологические процедуры не всегда могут быть полезны для вашей кожи, но стоят при этом недешево. Более того, после некоторых из них, вы можете стать владелицами новых и более серьезных проблем с кожей.

Детальнее об опасных и дорогостоящих процедурах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному материалу косметолога с медицинским образованием Тарасенко Анны.

Какие процедуры вредные и дорогие для кожи

Первой в списке опасных процедур Анна выделяет Механическую чистку и подробно объясняет, почему лучше ее не делать.

"Механическая чистка лица - очень травматическая процедура. Если производить чистку очень часто и не по назначению, можно получить расширение пор, еще большие высыпания и пятна постакнет", - объясняет косметолог.

Также по словам Анны, плазмапен или холодная плазма обещает пациентам улучшение состояния кожи за счет микроожогов, выполненного специальным коагулятором. Но в конечном итоге, пациент может получить ожоги, пигментацию и никакого эффекта от этого метода.

"Инъекционная карбокситерапия - метод подкожного введения углекислого газа с помощью специализированных устройств. Очень опасная для здоровья процедура, которая может вызвать серьезные последствия в виде инфекций кожи, эмболии сосудов. Вред организму превышает пользу", - такую процедуру также выделяет наш эксперт.

5 косметических процедур, которые лучше не делать: они вредные и дорогие

Какие процедуры опасны и дороги для лица (фото: Freepik)

Далее в списке вредных и дорогостоящих процедур коррекция формы носа с помощью филера на основе гиалуроновой кислоты. Процедура, которая уже не столь популярна, как прежде.

По словам Анны, она может вызвать очень угрожающие состояния здоровья, как ишемия, некроз тканей и слепота, если выполнена неправильно и не тем специалистом. Для коррекции формы носа лучше обратиться к пластическому хирургу.

Увеличение губ препаратами на основе биополимерного геля также включено в этот список.

"Препараты очень низкой стоимости используют в своем составе полимерный гель, который был очень популярен для введения в ткани лет 10 назад. Сейчас эти пациенты вырезают такой гель у пластических хирургов, потому что растворить его в условиях косметологической клиники невозможно", - отмечает косметолог.

Анна советует очень внимательно и осторожно выбирать специалиста, с которым вы работаете и проверять, какой препарат вы позволяете вводить себе в лицо.

Раньше мы рассказывали, как быстро убрать морщинки из подбородка.

Также читайте, какие инъекции красоты делали Барский и Козловский.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Косметология Здоровье Женщины
NEWS
Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине