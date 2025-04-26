5 полезных десертов, которые не вредят фигуре: можно есть каждый день
Худеть - не значит полностью отказываться от сладостей. Существуют десерты, которые не только не вредят фигуре, но и могут быть полезными, поскольку содержат белок, клетчатку, здоровые жиры и минимум добавленного сахара.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие 5 полезных десертов можно есть хоть каждый день.
Нежная творожная запеканка без сахара
Творог - отличный источник белка, который насыщает и помогает сохранять мышечную массу во время похудения. Эта запеканка, в отличие от классических вариантов, не содержит сахара, а сладость ей придает банан или небольшое количество меда.
- Ингредиенты (на 2 порции): Творог 5% - 200 г, Яйцо - 1 шт, Банан - 1 шт (или 1 ч. л. меда), Кукурузная или овсяная мука - 1 ст. л., Ваниль, корица - по вкусу.
- Приготовление: Просто смешайте все ингредиенты блендером или вилкой до однородности. Выложите массу в небольшую форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 25 минут. Подавать можно с любимыми ягодами или натуральным йогуртом.
Чиа-пудинг с ягодами
Семена чиа - настоящий суперфуд для худеющих. Они богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и белком. При контакте с жидкостью чиа образуют гелеобразную структуру, что придает пудингу интересную текстуру и способствует длительному ощущению сытости.
- Ингредиенты (на 1 порцию): Растительное или коровье молоко - 150 мл, Семена чиа - 2 ст. л., Мед или финик - 1 ч. л. (или совсем без подсластителя), Ягоды - 50 г.
- Приготовление: В стакане смешайте молоко, семена чиа и подсластитель (если используете). Оставьте на 10 минут, еще раз хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь для идеальной консистенции. Перед подачей добавьте свежие или размороженные ягоды.
Шоколадный авокадо-мусс из авокадо
Этот десерт - настоящая находка для любителей шоколада. Вместо сливок и сахара здесь используются полезные ингредиенты: спелый авокадо придает кремовую текстуру и содержит здоровые мононенасыщенные жиры, банан добавляет сладости, а какао - насыщенного шоколадного вкуса.
- Ингредиенты (на 2 порции): Авокадо - 1 спелый, Банан - 1, Какао-порошок - 2 ч. л., Мед или стевия - по вкусу, Растительное молоко - 2-3 ст. л. (для нужной консистенции).
- Приготовление: Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до получения гладкой, воздушной консистенции мусса. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы мусс остыл и стабилизировался. Можно подавать, посыпав молотыми орехами или украсив ягодами.
Хрустящие яблочные чипсы
Если хочется чего-то похрустеть, но без лишних калорий и сахара, яблочные чипсы - идеальный выбор. Это максимально простой и натуральный десерт, богатый клетчаткой.
- Ингредиенты: Яблоки - 2 шт, Корица - по желанию.
- Приготовление: Тщательно вымойте яблоки и нарежьте их очень тонкими ломтиками (чем тоньше, тем более хрустящими получатся чипсы). Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. По желанию посыпьте корицей. Выпекайте в духовке при температуре 100°C в течение 1-1,5 часа, периодически переворачивая, пока ломтики не станут сухими и хрустящими. Также можно использовать дегидратор или даже сушить на сковороде без масла на минимальном огне.
Протеиновые батончики без выпекания
Эти батончики станут отличным перекусом или десертом, когда нужна энергия и дополнительная порция белка. Они легко готовятся и не требуют выпекания. Финики придают натуральную сладость и связывают ингредиенты.
- Ингредиенты (на 4-5 батончиков): Овсяные хлопья - 100 г, Финики без косточек - 100 г, Орехи (грецкие, миндаль) - 30 г, Какао - 1 ч. л., Протеин (опционально) - 1 мерная ложка, Кокосовая стружка --1 ч. л. (для обкатки).
- Приготовление: Поместите овсяные хлопья, финики, орехи, какао и протеин (если используете) в блендер. Измельчите до получения липкой, однородной массы. Если масса слишком сухая, можно добавить ложку воды или молока. Сформируйте из полученной массы небольшие батончики и по желанию обваляйте их в кокосовой стружке. Поставьте в холодильник минимум на 1 час, чтобы батончики застыли.
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