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5 комедій з літнім настроєм. Ці фільми потрібно подивитися всім, кому сумно

Смішні комедії про відпустку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У пошуках фільму на вечір, особливо якщо вам сумно, зверніть увагу на літні комедії, які допоможуть відволіктися і зловити той самий "вайб" пригод. Хороша кінострічка здатна підняти настрій.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих фільмів про літо, відпустку та просто цікаві пригоди.

"Винна країна"

Комедія про подруг, які вирушають у подорож з нагоди 50-річчя однієї з них. Легкий гумор, жарти про вино та красива "картинка" - ви зможете насолодитися фільмом і помріяти про відпустку.

 

"Дурдом на колесах"

Веселий фільм із Робіном Вільямсом розповість про дві родини, які вирішили вирушити у подорож. Проте, все склалося зовсім не так, як вони планували. Американський гумор і "вайб" пригод піднімуть ваш настрій, навіть якщо ви налаштовані скептично.

 

"Дружина напрокат"

Комедія з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон розповідає про чоловіка, який багато років бреше жінкам. Однак у якийсь момент йому доводиться зіткнутися з наслідками своїх вчинків і зробити непростий вибір.

 

"За бортом"

Романтична комедія про прибиральницю, яка загрузла у злиднях і випадково зустріла мільйонера. Він виявився неймовірним хамом, але невдовзі жінка знайшла цікавий спосіб його провчити. Усе вирішили тимчасова амнезія, щасливий випадок та кохання.

 

"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Ця літня комедія допоможе вам зловити літній настрій і задуматися про відпустку. Сюжет будується навколо фантастичної події - пара потрапила до тимчасової петлі.

 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про пісню-скоромовку "Barbaras Rhabarberbar".

Крім цього, читайте про пісню "Гаї шумлять, я слушаю", яка стала вірусною в мережі.

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