5 комедій з літнім настроєм. Ці фільми потрібно подивитися всім, кому сумно

У пошуках фільму на вечір, особливо якщо вам сумно, зверніть увагу на літні комедії, які допоможуть відволіктися і зловити той самий "вайб" пригод. Хороша кінострічка здатна підняти настрій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих фільмів про літо, відпустку та просто цікаві пригоди.
Комедія про подруг, які вирушають у подорож з нагоди 50-річчя однієї з них. Легкий гумор, жарти про вино та красива "картинка" - ви зможете насолодитися фільмом і помріяти про відпустку.
Веселий фільм із Робіном Вільямсом розповість про дві родини, які вирішили вирушити у подорож. Проте, все склалося зовсім не так, як вони планували. Американський гумор і "вайб" пригод піднімуть ваш настрій, навіть якщо ви налаштовані скептично.
Комедія з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон розповідає про чоловіка, який багато років бреше жінкам. Однак у якийсь момент йому доводиться зіткнутися з наслідками своїх вчинків і зробити непростий вибір.
Романтична комедія про прибиральницю, яка загрузла у злиднях і випадково зустріла мільйонера. Він виявився неймовірним хамом, але невдовзі жінка знайшла цікавий спосіб його провчити. Усе вирішили тимчасова амнезія, щасливий випадок та кохання.
Ця літня комедія допоможе вам зловити літній настрій і задуматися про відпустку. Сюжет будується навколо фантастичної події - пара потрапила до тимчасової петлі.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про пісню-скоромовку "Barbaras Rhabarberbar".
Крім цього, читайте про пісню "Гаї шумлять, я слушаю", яка стала вірусною в мережі.