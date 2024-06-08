5 комедій з літнім настроєм. Ці фільми потрібно подивитися всім, кому сумно

"Винна країна"

Комедія про подруг, які вирушають у подорож з нагоди 50-річчя однієї з них. Легкий гумор, жарти про вино та красива "картинка" - ви зможете насолодитися фільмом і помріяти про відпустку.

"Дурдом на колесах"

Веселий фільм із Робіном Вільямсом розповість про дві родини, які вирішили вирушити у подорож. Проте, все склалося зовсім не так, як вони планували. Американський гумор і "вайб" пригод піднімуть ваш настрій, навіть якщо ви налаштовані скептично.

"Дружина напрокат"

Комедія з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон розповідає про чоловіка, який багато років бреше жінкам. Однак у якийсь момент йому доводиться зіткнутися з наслідками своїх вчинків і зробити непростий вибір.

"За бортом"

Романтична комедія про прибиральницю, яка загрузла у злиднях і випадково зустріла мільйонера. Він виявився неймовірним хамом, але невдовзі жінка знайшла цікавий спосіб його провчити. Усе вирішили тимчасова амнезія, щасливий випадок та кохання.

"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Ця літня комедія допоможе вам зловити літній настрій і задуматися про відпустку. Сюжет будується навколо фантастичної події - пара потрапила до тимчасової петлі.