RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 комедий с летним настроением. Эти фильмы нужно посмотреть всем, кому грустно

Смешные комедии об отпуске (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В поисках фильма на вечер, особенно если вам грустно, обратите внимание на летние комедии, которые помогут отвлечься и поймать тот самый "вайб" приключений. Хорошая кинолента способна поднять настроение.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных фильмов о лете, отпуске и просто об интересных приключениях.

"Винная страна"

Комедия о подругах, которые отправляются в путешествие по случаю 50-летия одной из них. Легкий юмор, шутки о вине и красивая "картинка" - вы сможете насладиться фильмом и помечтать об отпуске. 

 

"Дурдом на колесах"

Веселый фильм с Робином Уильямсом расскажет о двух семьях, которые решили отправиться в путешествие. Однако все сложилось совсем не так, как они планировали. Американский юмор и "вайб" приключений поднимут ваше настроение, даже если вы настроены скептически.

 

"Жена напрокат"

Комедия с Адамом Сендлером и Дженнифер Энистон рассказывает о мужчине, который годами лжет женщинам. Однако в какой-то момент ему приходится столкнуться с последствиями своих поступков и даже сделать непростой выбор.

 

"За бортом"

Романтическая комедия об уборщице, которая погрязла в нищете и случайно встретила миллионера. Он оказался невероятным хамом, но вскоре женщина нашла интересный способ его проучить. Все решили временная амнезия, счастливый случай и любовь.

 

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Эта летняя комедия точно поможет вам поймать летнее настроение и задуматься об отпуске. Сюжет выстраивается вокруг фантастического события - пара попала во временную петлю.


 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, о песне-скороговорке "Barbaras Rhabarberbar".

Помимо этого, читайте о песне "Гаї шумлять, я слухаю", которая стала вирусной в сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаФильмы