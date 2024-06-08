5 комедій з літнім настроєм. Ці фільми потрібно подивитися всім, кому сумно
У пошуках фільму на вечір, особливо якщо вам сумно, зверніть увагу на літні комедії, які допоможуть відволіктися і зловити той самий "вайб" пригод. Хороша кінострічка здатна підняти настрій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих фільмів про літо, відпустку та просто цікаві пригоди.
"Винна країна"
Комедія про подруг, які вирушають у подорож з нагоди 50-річчя однієї з них. Легкий гумор, жарти про вино та красива "картинка" - ви зможете насолодитися фільмом і помріяти про відпустку.
"Дурдом на колесах"
Веселий фільм із Робіном Вільямсом розповість про дві родини, які вирішили вирушити у подорож. Проте, все склалося зовсім не так, як вони планували. Американський гумор і "вайб" пригод піднімуть ваш настрій, навіть якщо ви налаштовані скептично.
"Дружина напрокат"
Комедія з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон розповідає про чоловіка, який багато років бреше жінкам. Однак у якийсь момент йому доводиться зіткнутися з наслідками своїх вчинків і зробити непростий вибір.
"За бортом"
Романтична комедія про прибиральницю, яка загрузла у злиднях і випадково зустріла мільйонера. Він виявився неймовірним хамом, але невдовзі жінка знайшла цікавий спосіб його провчити. Усе вирішили тимчасова амнезія, щасливий випадок та кохання.
"Зависнути у Палм-Спрінгз"
Ця літня комедія допоможе вам зловити літній настрій і задуматися про відпустку. Сюжет будується навколо фантастичної події - пара потрапила до тимчасової петлі.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про пісню-скоромовку "Barbaras Rhabarberbar".
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