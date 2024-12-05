5 книг для затишних зимових вечорів, які розрадять і підтримають

Зимові вечори створені для книжок. Коли за вікном мороз і вітер малюють на склі химерні візерунки, так хочеться загорнутися в теплу ковдру, зробити горнятко чаю й відкрити історію, яка зігріє серце.

РБК-Україна (проєкт Styler) разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрало п’ять книжок, які стануть надійними друзями цієї зими. Це історії про людяність, силу духу, магію стосунків і здатність знайти світло навіть у найтемніші часи.

Обкладинка "Аріадна"

Переповідання давніх міфів очима жінок сьогодні переживає справжній бум! "Цирцея" Меделін Міллер, "Пристрасті Олімпу" Рейчел Снайт, "Ловець океану" Володимира Єрмоленка - ці романи перетворили знайомі легенди на захопливі історії про долю, любов і вибір. І тепер до цієї яскравої колекції приєднується новинка - "Аріадна" Дженніфер Сейнт, вперше перекладена українською.

Це історія про царівну Криту, яка живе в палаці Кносса, де під землею ховається Мінотавр - її брат і прокляття всієї родини. Коли до острова прибуває Тесей, щоб здолати чудовисько, Аріадна ризикує всім, обираючи любов і свободу. Але чи справді Тесей стане її порятунком?

Обкладинка "Юга. Залізниця"

Дебютний роман Югані Аго, опублікований у 1884 році, став класикою фінської літератури. Це історія про подружжя Матті та Лійсу, мешканців віддаленого села, чиє життя змінюється новиною про будівництво залізниці. Через снігові простори Фінляндії вони вирушають побачити цей технічний винахід на власні очі, і ця подорож стає для них відкриттям нового світу.

Роман майстерно поєднує гумор, атмосферу фінської зими та глибоке розуміння людської природи. "Залізниця" захоплює духом часу й пропонує роздуми про те, як технічний прогрес змінює життя серед суворих пейзажів півночі.

У 1911 році вийшла повість "Юга", яка теж входить у цю книжку серії "Галерея світової прози: європейська візія", що вийшла друком за фінансування ЄС у видавництві Yakaboo Publishing. Після смерті Аго, цю драматичну повість визнано одним з найвидатніших творів Югані Аго. Українською мовою перекладено вперше.

Обкладинка "Ідеальне Різдво для собаки"

Від автора бестселера "Життя та мета собаки"! Собаки приносять щастя, навіть коли життя здається зовсім заплутаним. Родина Ґоссів опинилася в складній ситуації: дідусь Сандер не може оговтатися від втрати дружини, Джуліана балансує між "декретною ізоляцією" та мріями повернутися до адвокатської кар’єри, її чоловік Гантер постійно зникає на роботі, а троє дітей випробовують межі терпіння. Усе змінюється, коли донька Елла приносить додому маленьке цуценя.

Чи стане ця несподіванка ще одним клопотом, чи, можливо, саме кудлатий улюбленець об’єднає родину й поверне в дім справжню радість? На Різдво все можливо, адже це час для див!

Обкладинка "Батько Вепр"

У Дискосвіті настав час Вепроночі - чарівної пори, коли добродушний Батько Вепр, обвішаний подарунками, приходить до чемних дітей, залишає частування і вигукує своє знамените "Хо-хо-хо!". Але цього року все пішло шкереберть.

Подарунки раптом розвозить семифутовий скелет у фальшивій бороді, а самого Батька Вепра немає й сліду. Смерть взяв на себе чужі обов'язки, але чому? І чи вдасться йому не лише виконати роботу Батька Вепра, а й зберегти дух Вепроночі та віру в дива?

Ця дотепна, яскрава та повна глибоких роздумів історія - четверта у циклі "Смерть" із легендарної серії "Дискосвіт". Террі Пратчетт знову майстерно поєднує гумор, фантазію і важливі життєві теми, даруючи читачам неповторний святковий настрій!

"Таке різне Різдво" (Богдана Матіяш, Дзвінка Матіяш, Катерина Бабкіна, Костянтин Москалець, Василь Махно)

Обкладинка "Таке різне Різдво"

Оповідання - це маленьке життя всього за пів години читання. Якщо ви любите коротку прозу - читайте різдвяну антологію сучасних українських письменників. Уся вона про різдвяні дива: яскраві й буденні, великі і непомітні.

Примирення братів, зустріч земляків, можливість, зависнувши в аеропорту між рейсами, просто добре виспатися у затишній "штуці" - готельній капсулі чи посмакувати "різдвяним поліном", французьким святковим десертом, десь у порожньому готелі в Нормандії. У кожного своя різдвяна історія, своє особливе Різдво.