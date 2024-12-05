ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат

Четверг 05 декабря 2024 17:55
UA EN RU
5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат 5 книг, которые согреют твою душу этой зимой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Зимние вечера предназначены для книг. Когда за окном мороз и ветер рисуют на стекле причудливые узоры, так хочется завернуться в теплое одеяло, сделать чашку чая и открыть историю, которая согреет сердце.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрало пять книг, которые станут надежными друзьями этой зимой. Это истории о человечности, силе духа, магии отношений и способности найти свет даже в самые темные времена.

"Аріадна" (Дженнифер Сейнт)

5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат

Обложка "Аріадна"

Пересказ давних мифов глазами женщин сегодня переживает настоящий бум! "Цирцея" Меделин Миллер, "Страсти Олимпа" Рэйчел Снайт, "Ловец океана" Владимира Ермоленко - эти романы превратили знакомые легенды в увлекательные истории о судьбе, любви и выборе. И теперь к этой яркой коллекции присоединяется новинка - "Аріадна" Дженнифер Сейнт, впервые переведенная на украинский.

Это история о царевне Крита, которая живет во дворце Кносса, где под землей скрывается Минотавр - ее брат и проклятие всей семьи. Когда к острову прибывает Тесей, чтобы преодолеть чудовище, Ариадна рискует всем, выбирая любовь и свободу. Но действительно ли Тесей станет ее спасением?

"Юга. Залізниця" (Югани Аго)

5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат

Обложка "Юга. Залізниця"

Дебютный роман Югани Аго, опубликованный в 1884 году, стал классикой финской литературы. Это история о супругах Матти и Лийсе, жителях отдаленного села, чья жизнь сменяется новостью о строительстве железной дороги. Через снежные просторы Финляндии они отправляются увидеть это техническое изобретение своими глазами, и это путешествие становится для них открытием нового мира.

Роман мастерски сочетает юмор, атмосферу финской зимы и глубокое понимание человеческой природы. "Железная дорога" увлекает духом времени и предлагает размышления о том, как технический прогресс меняет жизнь среди суровых пейзажей севера.

В 1911 году вышла повесть "Юга", которая тоже входит в эту книгу серии "Галерея мировой прозы: европейское видение", вышедшая в свет при финансировании ЕС в издательстве Yakaboo Publishing. После смерти Аго, эта драматическая повесть признана одним из самых выдающихся произведений Югани Аго. На украинский язык переведена впервые.

"Ідеальне Різдво для собаки" (Брюс Кэмерон)

5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат

Обложка "Ідеальне Різдво для собаки"

От автора бестселлера "Жизнь и цель собаки"! Собаки приносят счастье, даже когда жизнь кажется совершенно запутанной. Семья Госсов оказалась в сложной ситуации: дедушка Сандер не может оправиться от потери жены, Джулиана балансирует между "декретной изоляцией" и мечтами вернуться в адвокатскую карьеру, ее муж Гантер постоянно исчезает на работе, а трое детей испытывают пределы терпения. Все меняется, когда дочь Элла приносит домой маленького щенка.

Станет ли эта неожиданность еще одной заботой, или, может быть, именно лохматый любимец объединит семью и вернет в дом настоящую радость? На Рождество все возможно, ведь это время для чудес!

"Батько Вепр" (Терри Пратчетт)

5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат

Обложка "Батько Вепр"

В Дискомире настало время Вепроночи - волшебной поры, когда добродушный Отец Вепрь, увешанный подарками, приходит к вежливым детям, покидает угощение и выкрикивает свое знаменитое "Хо-хо-хо!". Но в этом году все пошло кувырком.

Подарки вдруг развозит семифутовый скелет в фальшивой бороде, а самого Отца Вепра нет и следа. Смерть взял на себя чужие обязанности, но почему? Удастся ли ему не только выполнить работу Отца Вепра, но и сохранить дух Вепроночи и веру в чудеса?

Эта остроумная, яркая и полная глубоких размышлений история - четвертая в цикле "Смерть" из легендарной серии "Дискомир". Терри Пратчетт снова искусно сочетает юмор, фантазию и важные жизненные темы, даря читателям неповторимое праздничное настроение!

"Таке різне Різдво" (Богдана Матияш, Дзвинка Матияш, Катерина Бабкина, Константин Москалець, Василий Махно)

5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат

Обложка "Таке різне Різдво"

Рассказ - это маленькая жизнь всего за пол часа чтения. Если вы любите короткую прозу - читайте рождественскую антологию современных украинских писателей. Вся она о рождественских чудесах: ярких и обыденных, больших и незаметных.

Примирение братьев, встреча земляков, возможность, зависнув в аэропорту между рейсами, просто хорошо выспаться в уютной "штуке" - гостиничной капсуле или посмаковать "рождественским поленом", французским праздничным десертом, где-нибудь в пустой гостинице в Нормандии. У каждого своя рождественская история, свое особое Рождество.

Кстати, недавно мы рассказывали о 5 книгах для детей с хорошими историями.

Кроме этого, сообщали о том, что в Украине началась неделя детского чтения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чтение Советы
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в Украине 6 декабря
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в Украине 6 декабря