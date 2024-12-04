Добрі історії: 5 книжок для дітей від святого Миколая

Зима - це час чарівних історій, які гріють серце навіть у найлютіший мороз. Для дітей цей період сповнений очікування дива: сніжні пригоди, запах мандаринок, листи до святого Миколая й затишні вечори з книжкою в руках.

Саме тому РБК-Україна (проєкт Styler) разом із національною книжковою платформою Yakaboo, зібрало п’ять добрих святкових історій, які подарують вашим малюкам тепло, радість і віру в казку. Це книжки про дружбу, щедрість, магію зимових свят і те, як важливо ділитися добром.

"Санта Клаус" (комплект із 2 книг) (Хіроко Мотаї)

Обкладинка "Санта Клаус"

Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для дітей, який одночасно подарує радість, натхнення і трохи магії - цей комплект про Санта-Клауса саме те, що потрібно!

"Лист Санта Клаусу" - це не просто книжка, а ціла пригода, яка дозволяє малечі написати своє послання до Санти. Це та сама активність, яка створює справжній святковий настрій. Завдання допомагають дітям уявити, що їхній лист дійсно дістанеться до Північного полюса, а яскраві ілюстрації й конверт додають атмосферності.

"Мільйон мільярдів Санта-Клаусів" - казкова історія, яка переосмислює легенду про Санту. Це книга, що захоплює гумором і змушує задуматися: а як це можливо, щоб один Санта встиг роздати стільки подарунків? Відповідь сповнена вигадки та тепла, що точно розчулить вас і ваших дітей.

Ці книги ідеально доповнюють одна одну: перша залучає малечу до активності, а друга - створює чарівну історію, яку ви захочете перечитувати щороку. Не пропустіть нагоди зробити ці свята незабутніми!

"Святий Миколай вирушає на відпочинок" (Паоло Манчіні, Лука де Леоне)

Обкладинка "Святий Миколай вирушає на відпочинок"

Усі діти з нетерпінням чекають на Святого Миколая, який приносить подарунки під ялинку на Різдво та Новий рік. Але навіть у нього, невтомного чарівника, бувають дні, коли потрібно відпочити! Разом із вірними помічниками - Грінчем, Сніговичком, Пряничним Чоловічком, ельфами та феями - Миколай вирушає у відпустку після завершення святкової метушні.

Їхній шлях повний пригод: чарівні сани мчать до місця, де можна розслабитися і повеселитися, але спокій їм тільки сниться. Хтось задумав викрасти магічні речі Миколая, олені потрапляють у пастку, а команда друзів шукає способи врятувати ситуацію. Чи вдасться Святому Миколаю здолати всі труднощі та нарешті відпочити? Відповідь знайдете у книзі!

"Різдво приходить у країну Мумі-тролів" (Туве Янссон, Сесілія Давідссон, Алекс Гаріді)

Обкладинка "Різдво приходить у країну Мумі-тролів"

Збуджені дивним галасом, вони визирнули надвір і побачили, що їхня рідна Долина повністю змінилася: землю вкривало щось біле, пухнасте й холодне. Усі довкола метушилися з пакунками, наповненими подарунками, святковими частуваннями та напоями.

Незвичайна атмосфера хвилювання панувала скрізь. Кожен щось готував, пакував і очікував на загадкове Щось, яке мало прийти до Мумі-долини. Вони чули, як сусіди з острахом згадували якесь Різдво, яке, здавалося, було чимось дуже важливим, але водночас небезпечним.

Ця чарівна історія "Ялинка", написана Туве Янссон, оживає в новому переказі Алексом Гаріді й Сесілією Давідссон. Завдяки яскравим ілюстраціям Філіппи Відлюнд казка знаходить сучасне звучання, зберігаючи теплоту й магію оригіналу.

Обкладинка "Джуді Муді та Стінк. Святі веселята"

Свята вже на порозі, а пригоди невгамовних Джуді Муді та її брата Стінка тільки набирають обертів! Джуді ретельно готується до улюбленої пори року, складаючи свій "десятикілометровий" список бажаних подарунків, від якого навіть ельфи б розгубилися. А от Стінк мріє про щось простіше, але чарівне - справжній сніг.

Проблема лише в тому, що у штаті Вірджинія сніг - рідкість, як Санта у плавках. Але чи зможе це зупинити фантазію брата й сестри? Звісно, ні! Разом вони вигадують нові бешкетні витівки, які точно розсмішать і вас, і ваших дітей.

Книжка - це справжня зимова феєрія, наповнена сміхом, затишком і святковим духом. Ідеальний вибір для зимових вечорів, щоб поринути у веселі пригоди й зарядитися гарним настроєм!

Обкладинка "Різдво у Великому дереві"

На самій верхівці Великого дерева живе дружна родина білок - тато, мама і троє білченят: Мельхіор, Бальтазар і Каспар. Їхні імена нагадують про волхвів, які принесли дари немовляті Ісусу. Але напередодні свят трапляється халепа - найменший, Каспар, кудись зникає!

Тато-білка вирушає на пошуки малюка, і починається справжня зимова пригода. Разом із героєм читачі стрибатимуть із гілки на гілку, знайомитимуться з мешканцями чарівного лісу та розгортатимуть яскраві віконця з сюрпризами. А наприкінці вони дізнаються, де сховався пустун Каспар і як звірята готуються до Різдва. Це казкова книжка, яка подарує святковий настрій усій родині.