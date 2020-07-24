Эти 5 книг прочитали все успешные бизнесмены. Теперь прочитай и ты

Мы подготовили для вас топ-5 лучших книг по брендингу (коллаж РБК-Украина)

Мы собрали для вас наиболее интересные книги по брендингу, которые помогут построить успешный бизнес

Перед вами - подборка книг о брендинге в украиноязычном переводе от ведущих мировых экспертов. Книги пригодятся не только маркетологам, бренд-менеджерам и руководителям бизнеса, но и всем, кто просто интересуется темой и еще только мечтает создавать эффективные и запоминающиеся бренды.

В подборке Styler вы также найдете секреты успеха самых популярных брендов и исследования о том, как ведущие бренды влияют на наш выбор.

Брендинг за 60 минут, Идрис Мути

Брендинг за 60 минут

Любой успешный бизнес, большой или маленький, глобальный или локальный, должен иметь стратегию. Автор Идрис Мути раскрывает новый взгляд на ее внедрение. Эта книга — новое руководство в создании и поддержке аутентичных, устойчивых и успешных брендов. Автор расскажет как привлекать активных потребителей на более глубоком эмоциональном уровне, как наиболее эффективно взаимодействовать с конкурентами и партнерами и как стать мировым брендом. Определить ведущую идею, ценнейшие возможности своих товаров и услуг, развиваться и создавать новые торговые марки и рынки. Ответы на все эти вопросы — в книге профессора Идриса Мути, маркетолога, бизнес-стратега, разработчика бизнес-инноваций, всемирно известного лектора и спикера.

Хитмейкеры. Наука популярности и соревнования за внимание, Дерек Томпсон

Хитмейкеры

Книжка о самом желанном и самом дефицитном ресурсе XXI века — человеческом внимании.

Дерек Томпсон рассказывает о том, каким образом одни вещи становятся популярными, а о других, которые ничем не хуже, общество забывает. Автор исследует самые популярные феномены нашей эпохи — от рок-хитов до Доналда Трампа, от французских импрессионистов до голливудских блокбастеров, от Adele до "Игры престолов". Книга поможет понять механизмы, благодаря которым те, а не другие бизнесы, политики, кино и поп-звезды, завоевывают любовь миллионов. "Хитмейкеры" стала победителем среди научно-популярной литературы по версии всеукраинского рейтинга "Книга года".

Мифы о брендинге, Энди Миллиган, Саймон Бейли

Мифы о брендинге

"Брендинг — это не ракетостроение, это намного сложнее" уверяют авторы книги Энди Миллиган и Саймоном Бейли. Они — известные американские эксперты по брендингу, которые развеют мифы о том, что брендинг — лишь о логотипе и рекламе. Авторы книги, как никто другой, знают в чем ценность бренда, где кроется его успех и как удачно подобрать ему название. Энди Миллиган и Саймон Бейли рассказывают как реклама и бренды влияют на наше потребительское поведение и на поведение в коллективе. Вы узнаете в чем особенность Coca-Cola, почему нам так нравится IKEA и как Бекхэму удалось создать свой собственный бренд. Понятия из этой книги будут понятны не только специалистам по маркетингу, но и рядовым читателем, которым большинство понятий и примеров будут знакомы.

Как растут бренды. Чего не знают маркетологи, Байрон Шарп

Как растут бренды. Чего не знают маркетологи

Эта книга — настоящая библия для успеха каждого маркетолога. Байрон Шарп, эксперт и директор Института маркетинга Университета Южной Австралии, описывает исследование, которое касается реальной эффективности и роста брендов в современном мире. Представленные решения в книге признаны разными людьми при разных условиях, времени и стран. Маркетологи часто не могут объяснить, почему одни рекламные кампании — успешны, а другие — провальные. В книге Байрон Шарп утверждает, что много шаблонов потребительского поведения можно предсказать. Именно эти прогнозы помогут построить грамотную, контролируемую и результативную маркетинговую стратегию, которая приведет к увеличению продаж и росту бизнеса.

Идентичность бренда. Базовые рекомендации по созданию фирменного стиля, Алина Вилер

Идентичность бренда. Базовые рекомендации по созданию фирменного стиля

Книга Алины Вилер является универсальным алгоритмом создания нового или ревитализацией существующего бренда. Автор рассказывает, как укрепить узнаваемость бренда, усилить его дифференциацию на рынке и создать яркий фирменный стиль. В книге содержатся практические рекомендации по выполнению первичного анализа, создание бренд-стратегии и стандартов бренда, разработки дизайна и запуска нового или обновленного бренда. Вы узнаете о ключевых принципах брендинга и основные этапы создания бренда, которые дополняют практические кейсы и иллюстрации.

Конечно, брендинг — увлекательный и одновременно сложный процесс, охватывающий множество различных областей. Однако, в этом списке есть все то, что вам нужно знать для создания сильных брендов: от стратегии до дизайна и маркетинга.

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