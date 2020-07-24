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Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти

П'ятниця 24 липня 2020 20:30
Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти
Ми підготували для вас топ-5 кращих книг з брендингу (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Ми зібрали для вас найцікавіші книги з брендингу, які допоможуть побудувати успішний бізнес

Перед вами - добірка книг про брендинг в україномовному перекладі від провідних світових експертів. Книжки стануть у нагоді не тільки маркетологам, бренд-менеджерам та керівникам бізнесу, а й усім, хто просто цікавиться темою та ще тільки мріє створювати ефективні та запам’ятовуючі бренди.

У добірці Styler ви також знайдете секрети успіху найпопулярніших брендів та дослідження про те, як провідні бренди впливають на наш вибір.

Брендинг за 60 хвилин, Ідріс Муті

Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти

Брендинг за 60 хвилин

Будь-який успішний бізнес, великий чи маленький, глобальний чи локальний, мусить мати стратегію. Автор Ідріс Муті розкриває новий погляд на її впровадження. Ця книга — нове керівництво у створенні та підтримці автентичних, стійких та успішних брендів. Автор розповість як залучати активних споживачів на більш глибокому емоційному рівні, як найефективніше взаємодіяти з конкурентами і партнерами та як стати світовим брендом. Визначити провідну ідею, найцінніші можливості своїх товарів та послуг, розвиватися і створювати нові торговельні марки та ринки.Відповіді на усі ці запитання — у книжці професора Ідріса Муті, маркетолога, бізнес-стратега, розробника бізнес-інновацій, всесвітньо відомого лектора і спікера.

Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу, Дерек Томпсон

Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти

Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу

Книжка про найбажаніший і найдефіцитніший ресурс XXI століття — людську увагу.

Дерек Томпсон розповідає про те, яким чином одні речі стають популярними, а про інших, які нічим не гірше, суспільство забуває. Автор досліджує найпопулярніші феномени нашої епохи — від рок-хітів до Доналда Трампа, від французьких імпресіоністів до голлівудських блокбастерів, від Adele до "Гри престолів". Книга допоможе зрозуміти механізми, завдяки яким ті, а не інші бізнеси, політики, кінофільми та поп-зірки, здобувають любов мільйонів. "Хітмейкери" стала переможцем серед науково-популярної літератури за версією всеукраїнського рейтингу "Книжка року".

Міфи про брендинг, Енді Мілліган, Саймон Бейлі

Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти

Міфи про брендинг

"Брендинг — це не ракетобудування, це набагато складніше" запевняють автори книжки Енді Мілліган та Саймоном Бейлі. Вони — відомі американські експерти з брендингу. які розвіють міфи про те, що брендинг — лише про логотип та рекламу. Автори книжки, як ніхто інший, знають у чому цінність бренду, де криється його успіх і як вдало підібрати йому назву. Енді Мілліган та Саймон Бейлі розказують як реклама і бренди впливають на нашу споживчу поведінку та на поведінку в колективі. Ви дізнаєтеся у чому особливість Coca-Cola, чому нам так подобається IKEA та як Бекхему вдалося створити свій власний бренд. Поняття з цієї книги будуть зрозумілими не лише спеціалістам із маркетингу, а й пересічним читачем, яким більшість понять та прикладів будуть знайомі.

Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи, Байрон Шарп

Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти

Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи

Ця книга — справжня біблія для успіху кожного маркетолога. Байрон Шарп, експерт та директор Інституту маркетингу Університету Південної Австралії, описує дослідження, яке стосується реальної ефективності та зростання брендів у сучасному світі. Представлені рішення у книзі визнані різними людьми за різних умов, часу та країн. Маркетологи часто не можуть пояснити, чому одні рекламні кампанії — успішні, а інші — провальні. У книзі Байрон Шарп стверджує, що багато шаблонів споживацької поведінки можна передбачити. Саме ці прогнози допоможуть побудувати грамотну, контрольовану й результативну маркетингову стратегію, яка призведе до збільшення продажів і зростання бізнесу.

Ідентичність бренду. Базові рекомендації щодо створення фірмового стилю, Аліна Вілер

Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти

Ідентичність бренду. Базові рекомендації щодо створення фірмового стилю

У книзі Аліни Вілер є універсальний алгоритмом створення нового або ревіталізації існуючого бренду. Авторка розповідає, як зміцнити впізнаваність бренду, посилити його диференціацію на ринку та створити яскравий фірмовий стиль. У книзі містяться практичні рекомендації щодо виконання первинного аналізу, створення бренд-стратегії та стандартів бренду, розробки дизайну і запуску нового чи оновленого бренду. Ви дізнаєтеся про ключові принципи брендингу та основні етапи створення бренду, які доповнюють практичні кейси та ілюстрації.

Звичайно, брендинг — захоплюючий і водночас складний процес, що охоплює безліч різних областей. Проте, у цьому списку є все те, що вам потрібно знати для створення сильних брендів: від стратегії до дизайну та маркетингу.

Також пропонуємо вам топ найкращих аудіокниг про бізнес і для бізнесменів.

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