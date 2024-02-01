5 книг-біографій, які надихнуть вас на звершення

Анна Вінтур на прізвисько “ядерна зима” - це та сама легендарна головна редакторка глянцю Vogue, яка стала прототипом героїні для славнозвісного фільму "Диявол носить Prada".

Авторка Емі Оделл працювала з Вінтур і цей досвід так її вразив, що вона вирішила зібрати інформацію із 250 інтерв’ю та свідчень від колег, друзів та найближчого оточення Анни Вінтур, щоб видати її біографію.

З книги ви дізнаєтеся, що саме допомогло Анні Вінтур досягти висот, вистояти в часи криз, втримати і розвинути індустрію медіа світової моди. The New York Times відзначав, що "Анна. Біографія" - найбільш відвертий і повний портрет Анни Вінтур.

Обкладинка книги "Анна. Біографія Анни Вінтур, головної редакторки Vogue"

Найкращий бодібілдер світу. Найбільш високооплачувана кінозірка світу. Політик у наймогутнішій країні світу. Це одна й та сама особа - Арнольд Шварценеггер. Його успіх став результатом чіткого бачення, глобального мислення, наполегливої ​​праці, відвертого спілкування, продуктивного вирішення проблем, щирої цікавості та щедрості. Арнольд завжди керувався батьківською настановою: бути корисним.

У книзі він ділиться інструментами, що допомогли йому досягти справжньої мети у житті. Це книжка не про солодкий успіх, а про численні спроби, перемоги й невдачі. Про деякі свої невдачі Шварценеггер розповідає вперше.

Обкладинка книги "Будь корисним. Сім життєвих правил"

Актор Том Фелтон, який зіграв лихого Драко Мелфоя у епопеї про Гаррі Поттера став відомим у дванадцять років.

У книжці "По той бік чарівної палички" він відверто та з фірмовим гумором розповідає історії про свої перші прослуховування та ролі, про те, як отримав роль Драко, про пригоди на знімальному майданчику "Поттеріани" і про людей, з якими потоваришував за десять років зйомок фільмів. Також Том Фелтон розмірковує про переваги й недоліки слави та про те, як було складно зорієнтуватися у дорослому житті після закінчення зйомок. Читати кожному фанату Гаррі Поттера.

Обкладинка книги "По той бік чарівної палички. Магія і хаос мого дорослішання"

"Ми хочемо жити. Наші сусіди бажають бачити нас мертвими. Це не залишає нам багато простору для компромісу". Звучить дуже актуально, та сказано було у минулому столітті прем’єркою Ізраїля. Ґолда Меїр, одна з засновниць держави Ізраїль та перша жінка, яка очолила уряд цієї держави, народилася в Києві, у бідній єврейській родині. Вона стала "аномальним явищем" для тодішньої патріархальної влади, зокрема через свою залізну рішучість у поєднанні з шармом, доброзичливістю, безкомпромісністю та цілковитою відданістю своїй країні.

У цій книжці - знайомство з маловідомими фактами життя Ґолди Меїр, особисті перемоги та розчарування цієї легендарної персони.

Обкладинка книги "Голда"

Роман, заснований на реальних подіях життя поета Василя Стуса був екранізований у 2019-му році.

У центрі сюжету - дослідниця життя та творчості Стуса, яка через певні життєві обставини стала медсестрою. Їй запропонували доглядати помираючу від важкої хвороби жінку. Як виявилося, ця жінка у минулому була полковником КДБ і багато разів зустрічалася зі Стусом, особливо в останні дні його життя. У романі надзвичайно насичено змальовано життя поета на його рідній Донеччині, в оточенні друзів, педагогів і літераторів, і в концтаборі - де утримували в’язнів совісті, ставлячи їм у провину їхні переконання.

Обкладинка книги "Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса"