5 книг-биографий, которые вдохновят вас на свершения

Анна Винтур по прозвищу "ядерная зима" - это та самая легендарная главная редактор глянца Vogue, которая стала прототипом героини для знаменитого фильма "Дьявол носит Prada".

Автор Эми Оделл работала с Винтур и этот опыт так ее поразил, что она решила собрать информацию из 250 интервью и свидетельств от коллег, друзей и ближайшего окружения Анны Винтур, чтобы издать ее биографию.

Из книги вы узнаете, что помогло Анне Винтур достичь высот, выстоять во времена кризисов, удержать и развить индустрию медиа мировой моды. The New York Times отмечал, что "Анна. Биография" - самый откровенный и полный портрет Анны Винтур.

Обложка книги "Анна. Биография Анны Винтур, главной редактора Vogue"

Лучший бодибилдер мира. Самая высокооплачиваемая кинозвезда мира. Политик в самой могущественной стране мира. Это один и тот же человек - Арнольд Шварценеггер. Его успех стал результатом четкого видения, глобального мышления, упорного труда, откровенного общения, продуктивного решения проблем, искреннего любопытства и щедрости. Арнольд всегда руководствовался родительской установкой: быть полезным.

В книге он делится инструментами, которые помогли ему добиться подлинной цели в жизни. Это книга не о сладком успехе, а о многочисленных попытках, победах и неудачах. О некоторых своих неудачах Шварценеггер рассказывает впервые.

Обложка книги "Будь полезен. Семь жизненных правил"

Актер Том Фелтон, сыгравший злого Драко Малфоя в эпопее о Гарри Поттере, стал известен в двенадцать лет.

В книге "По ту сторону волшебной палочки" он откровенно и с фирменным юмором рассказывает истории о своих первых прослушиваниях и ролях, о том, как получил роль Драко, о приключениях на съемочной площадке "Поттерианы" и о людях, с которыми подружился за десять лет съемок фильмов. Также Том Фелтон рассуждает о преимуществах и недостатках славы и о том, как было сложно сориентироваться во взрослой жизни после съемок. Читать каждому фанату Гарри Поттера.

Обложка книги "По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления"

"Мы хотим жить. Наши соседи желают видеть нас мертвыми. Это не оставляет нам много простора для компромисса". Звучит очень актуально, но было сказано в прошлом веке премьером Израиля. Голда Меир, одна из основательниц государства Израиль и первая женщина, возглавившая правительство этого государства, родилась в Киеве, в бедной еврейской семье. Она стала "аномальным явлением" для тогдашней патриархальной власти, в частности, из-за своей железной решимости в сочетании с шармом, доброжелательностью, бескомпромиссностью и полной преданностью своей стране.

В этой книге - знакомство с малоизвестными фактами жизни Голды Меир, личные победы и разочарование этой легендарной персоны.

Обложка книги "Голда"

Роман, основанный на реальных событиях жизни поэта Василия Стуса, был экранизирован в 2019-м году.

В центре сюжета - исследовательница жизни и творчества Стуса, которая в силу определенных жизненных обстоятельств стала медсестрой. Ей предложили ухаживать за умирающей от тяжелой болезни женщиной. Как оказалось, эта женщина в прошлом была полковником КГБ и многократно встречалась со Стусом, особенно в последние дни его жизни. В романе чрезвычайно насыщенно изображена жизнь поэта на его родной Донбасе, в окружении друзей, педагогов и литераторов, и в концлагере - где содержали узников совести, вменяя им в вину их убеждения.

Обложка книги "Запретный. История жизни и борьбы Василия Стуса"