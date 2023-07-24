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5 комнатных растений, которые не требуют ежедневного полива

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Понедельник 24 июля 2023 15:55
5 комнатных растений, которые не требуют ежедневного полива Какие растения неприхотливы в уходе (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Комнатные растения в доме помогают очистить воздух. Также они эстетически дополняют интерьер комнаты. К тому же есть цветы, которые неприхотливы в уходе и не требуют ежедневного полива.

За какими комнатными растениями легко ухаживать - читайте в материале Styler.

Алое вера

Это комнатное растение может переносить любые условия - жару, холод, тень, палящее солнце и отсутствие влаги. К тому же часто используют при ранах, порезах и для ухода за кожей лица.

Поливать алоэ нужно, когда подсох верхний слой почвы, это примерно три-четыре раза в неделю.

Денежное дерево

За таким деревом очень легко ухаживать. Поливать растение нужно примерно один раз в неделю. Также цветок любит солнечный свет.

Однако зимой обязательно нужно ставить вазон как можно дальше от отопительных приборов и радиаторов. Также дерево не нуждается в пересадке. Горшок для растения можно менять на новый тогда, когда прежний стал малым.

5 комнатных растений, которые не требуют ежедневного поливаДенежное дерево (фото: flowertimes)

Драцена

Драцена не только неприхотлива в уходе, но и очищает воздух, поглощает токсичные вещества, к тому же снимает головные боли. Это достаточно теплолюбивое растение, любящее свет, но стоит уберечь цветок от прямого попадания солнечных лучей.

Все что нужно растению - это полутень и полив примерно один-два раза в неделю.

5 комнатных растений, которые не требуют ежедневного поливаДрацена (фото: rastenievod)

Кактус

Основные требования для кактуса - специальный грунт, большое количество солнечного света полив один раз в неделю.

Важно, что поливать кактусы можно двумя способами: сверху или через поддон с водой, но перед каждым поливом почва должна полностью просохнуть. При поливе следует следить, чтобы влага не попала на ствол, поскольку от этого он может загнить.

Фиалка

Поливать фиалку нужно один-два раза в неделю. Можно делать это способом нижнего полива, погрузив горшки в воду - тогда меньше шансов налить слишком много воды.

При верхнем поливе воду лить нужно аккуратно под листья. Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры.

Раньше мы писали о том, какие комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну.

Также читайте, какие комнатные растения могут стать настоящим ядом кошек и собак.

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