5 кімнатних рослин, які замінять ялинку на Новий рік

Мандаринове дерево

Мандарини - одні з головних атрибутів праздника. Щоб поєднати кілька символів, замість ялинки прикрасьте мандаринове дерево і покладіть під нього подарунки для дітлахів і дорослих.

Таке деревце можна купити у квітковому магазині і воно буде прикрашати ваш дім не один рік.

Фото: мандаринове дерево (orchidsart)

Юкка

Уявіть, що ви мешканець південних широт, де ялинку можна побачити тільки на картинках.

Пальма юкка може прекрасно замінити ялинку, адже вазон можна прикрасити і сховати за нього подарунки. В інший час року юкка прекрасно впишеться в інтер'єр вашого дому.

Фото: Юкка (rozetka)

Лаврове дерево

Лаврове дерево використовують для оздоблення інтер'єру, створення декоративних композицій і навіть у фармакології.

Сама рослина за наявності світла та правильного догляду, чудово почувається в кімнатних умовах.

На Новий рік лаврове дерево стане прекрасною альтернативою ялинці.

Фото: Лавр (rastenievod)

Кипарис

Зовні кипарис нагадує мініатюрну ялинку. Крім того його культивують, як домашню хвойну рослину.

Кипарис можна прикрасити гірляндою, красивою стрічкою або дощиком, які не завдадуть шкоди рослині.

Фото: Кипарис (rastenievod)

Самшит

В якості новорічної "ялинки" можна вибрати вічнозелений самшит.

Цей декоративний кущик прекрасно переносить стрижку, завдяки чому йому можна надати конічну форму, що зробить його схожим на ялину.

Фото: Самшит (rozetka)