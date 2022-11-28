5 кімнатних рослин, які замінять ялинку на Новий рік

Новорічна ялинка - головна окраса оселі під час свята. Але варто пам'ятати, що приносячи в дім зрізане дерево, ми тим самим його знищуємо. Якщо ви не дуже любите штучні ялинки, варто подумати про альтернативні рослини у горщиках, які зі звичайних вазонів можуть перетворитися на святкове дерево.
Які рослини замінять ялинку чи сосну - читайте нижче в матеріалі Styler.
Мандарини - одні з головних атрибутів праздника. Щоб поєднати кілька символів, замість ялинки прикрасьте мандаринове дерево і покладіть під нього подарунки для дітлахів і дорослих.
Таке деревце можна купити у квітковому магазині і воно буде прикрашати ваш дім не один рік.
Фото: мандаринове дерево (orchidsart)
Уявіть, що ви мешканець південних широт, де ялинку можна побачити тільки на картинках.
Пальма юкка може прекрасно замінити ялинку, адже вазон можна прикрасити і сховати за нього подарунки. В інший час року юкка прекрасно впишеться в інтер'єр вашого дому.
Фото: Юкка (rozetka)
Лаврове дерево використовують для оздоблення інтер'єру, створення декоративних композицій і навіть у фармакології.
Сама рослина за наявності світла та правильного догляду, чудово почувається в кімнатних умовах.
На Новий рік лаврове дерево стане прекрасною альтернативою ялинці.
Фото: Лавр (rastenievod)
Зовні кипарис нагадує мініатюрну ялинку. Крім того його культивують, як домашню хвойну рослину.
Кипарис можна прикрасити гірляндою, красивою стрічкою або дощиком, які не завдадуть шкоди рослині.
Фото: Кипарис (rastenievod)
В якості новорічної "ялинки" можна вибрати вічнозелений самшит.
Цей декоративний кущик прекрасно переносить стрижку, завдяки чому йому можна надати конічну форму, що зробить його схожим на ялину.
Фото: Самшит (rozetka)
Раніше ми писали, яку кімнатну рослину визнали найкращою для дому.
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