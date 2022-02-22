ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всего 5 капель и картофель в мундире никогда не потрескается: это проще простого!

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 19:30
Всего 5 капель и картофель в мундире никогда не потрескается: это проще простого! Фото: Картофель в мундире не потрескается благодаря этому средству (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Картофель в мундире выйдет идеальной, не потрескается, не распадется, не разварится благодаря средству, которое есть на каждой кухне.

Об этом пишут Belnovosti.

Часто крахмалистые сорта картофеля просто невозможно отварить без потерь. Клубни сначала сырые, а потом смотрим, и уже потрескались и расползлись. Конечно же для различных салатов такой овощ уже не пригоден.

Многие кулинары ломают голову над этой проблемой. Даже приходится на рынке просить продавцов подобрать сорта для "мундирки", для "жарки" и так далее. Но и это не всегда срабатывает.

А вот пять капель средства, что есть на каждой кухне, сработает

Опытные кулинары знают секрет: во время варки в воду с картофелем нужно добавить обычный уксус.

Эксперты уверяют, что на поверхности картошки точно не появятся трещины, если в кастрюле окажется небольшое количество средства.

При этом достаточно всего пять капель уксуса, чтобы сохранить кожуру нашей "мундирки" целой.

К тому же, ни вкус, ни структура термически обрабатываемого овоща не изменятся в худшую сторону.

Ранее мы писали, как нельзя варить пельмени, чтобы они не распадались и не трескались в кипящей воде.

Также кулинары рассказали, зачем в тесто на самом деле добавлять водку.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки
LITE
"У Томми был ужасный характер": первая агентка Тома Круза рассказала о работе с актером
"У Томми был ужасный характер": первая агентка Тома Круза рассказала о работе с актером