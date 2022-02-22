Всего 5 капель и картофель в мундире никогда не потрескается: это проще простого!

Картофель в мундире выйдет идеальной, не потрескается, не распадется, не разварится благодаря средству, которое есть на каждой кухне.

Часто крахмалистые сорта картофеля просто невозможно отварить без потерь. Клубни сначала сырые, а потом смотрим, и уже потрескались и расползлись. Конечно же для различных салатов такой овощ уже не пригоден.

Многие кулинары ломают голову над этой проблемой. Даже приходится на рынке просить продавцов подобрать сорта для "мундирки", для "жарки" и так далее. Но и это не всегда срабатывает.

А вот пять капель средства, что есть на каждой кухне, сработает

Опытные кулинары знают секрет: во время варки в воду с картофелем нужно добавить обычный уксус.

Эксперты уверяют, что на поверхности картошки точно не появятся трещины, если в кастрюле окажется небольшое количество средства.

При этом достаточно всего пять капель уксуса, чтобы сохранить кожуру нашей "мундирки" целой.

К тому же, ни вкус, ни структура термически обрабатываемого овоща не изменятся в худшую сторону.