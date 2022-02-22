Всего 5 капель и картофель в мундире никогда не потрескается: это проще простого!
Картофель в мундире выйдет идеальной, не потрескается, не распадется, не разварится благодаря средству, которое есть на каждой кухне.
Об этом пишут Belnovosti.
Часто крахмалистые сорта картофеля просто невозможно отварить без потерь. Клубни сначала сырые, а потом смотрим, и уже потрескались и расползлись. Конечно же для различных салатов такой овощ уже не пригоден.
Многие кулинары ломают голову над этой проблемой. Даже приходится на рынке просить продавцов подобрать сорта для "мундирки", для "жарки" и так далее. Но и это не всегда срабатывает.
А вот пять капель средства, что есть на каждой кухне, сработает
Опытные кулинары знают секрет: во время варки в воду с картофелем нужно добавить обычный уксус.
Эксперты уверяют, что на поверхности картошки точно не появятся трещины, если в кастрюле окажется небольшое количество средства.
При этом достаточно всего пять капель уксуса, чтобы сохранить кожуру нашей "мундирки" целой.
К тому же, ни вкус, ни структура термически обрабатываемого овоща не изменятся в худшую сторону.
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