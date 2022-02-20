Вот зачем на самом деле в тесто добавляют водку: разницу заметите сразу
Фото:Зачем в тесто добавлять водку (pixabay.com)
Водка, ром или коньяк в тесте? Казалось, что может быть абсурднее. Но опытные кулинары знают, на что способен этот необычный ингредиент. Ведь так делали еще наши бабушки.
Об этом пишет Sovkusom.
Оказывается, тесто в водке - залог вкусной и пышной выпечки. Именно спиртное может стать тем секретным компонентом, благодаря которому друзья обзавидуются вашим кулинарным творениям.
Вот шесть причин добавить в тесто водку:
- Благодаря быстрому испарению спирта при высокой температуре тесто насытится воздухом, а выпечка станет пышнее.
- Хрустящая выпечка (например, хворост или чебуреки) получатся более хрустящими.
- Кроме того небольшое количество ароматного алкоголя, например, рома или коньяка улучшает вкус теста.
- Тесто, в котором содержится водка, поднимется быстрее и лучше. Вам больше не стоит переживать из-за упавшей и плоской выпечки.
- Выпечка не будет сохнуть и черстветь дольше, если добавить в тесто немного спиртного напитка.
- А ваши пироги и кексы будут легче пропекаться и иметь ровный, аппетитный вид.
Какой алкоголь добавить в выпечку
Кулинары советуют для сладкой выпечки использовать ром или коньяк, а для соленой - простую водку.
Нужна всего лишь 1 чайная ложка крепкого алкогольного напитка на 1 кг теста, и вы сразу же почувствуете разницу.
Ранее мы писали также, зачем в фарш для котлет нужно добавлять водку.
Также сообщалось, как проверить качество сливочного масла при помощи водки.