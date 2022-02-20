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Вот зачем на самом деле в тесто добавляют водку: разницу заметите сразу

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Воскресенье 20 февраля 2022 20:34
Вот зачем на самом деле в тесто добавляют водку: разницу заметите сразу Фото:Зачем в тесто добавлять водку (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Водка, ром или коньяк в тесте? Казалось, что может быть абсурднее. Но опытные кулинары знают, на что способен этот необычный ингредиент. Ведь так делали еще наши бабушки.

Об этом пишет Sovkusom.

Оказывается, тесто в водке - залог вкусной и пышной выпечки. Именно спиртное может стать тем секретным компонентом, благодаря которому друзья обзавидуются вашим кулинарным творениям.

Вот шесть причин добавить в тесто водку:

  1. Благодаря быстрому испарению спирта при высокой температуре тесто насытится воздухом, а выпечка станет пышнее.
  2. Хрустящая выпечка (например, хворост или чебуреки) получатся более хрустящими.
  3. Кроме того небольшое количество ароматного алкоголя, например, рома или коньяка улучшает вкус теста.
  4. Тесто, в котором содержится водка, поднимется быстрее и лучше. Вам больше не стоит переживать из-за упавшей и плоской выпечки.
  5. Выпечка не будет сохнуть и черстветь дольше, если добавить в тесто немного спиртного напитка.
  6. А ваши пироги и кексы будут легче пропекаться и иметь ровный, аппетитный вид.

Какой алкоголь добавить в выпечку

Кулинары советуют для сладкой выпечки использовать ром или коньяк, а для соленой - простую водку.

Нужна всего лишь 1 чайная ложка крепкого алкогольного напитка на 1 кг теста, и вы сразу же почувствуете разницу.

Ранее мы писали также, зачем в фарш для котлет нужно добавлять водку.

Также сообщалось, как проверить качество сливочного масла при помощи водки.

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