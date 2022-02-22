Всього 5 крапель і картопля в мундирі ніколи не потріскається: це простіше простого!

Картопля в мундирі вийде ідеальною, не потріскається, не розпадеться, не розвариться завдяки засобу, який є на кожній кухні.

Часто крохмалисті сорти картоплі просто неможливо відварити без втрат. Бульби спочатку сирі, а потім дивимося, і вже потріскалися і розповзлися. Звичайно ж для різних салатів такий овоч вже не придатний.

Багато кулінарів ламають голову над цією проблемою. Навіть доводиться на ринку просити продавців підібрати сорти для "мундирки", для "смаження" і так далі. Але і це не завжди спрацьовує.

А ось п'ять крапель засобу, що є на кожній кухні, спрацює

Досвідчені кулінари знають секрет: під час варіння в воду з картоплею потрібно додати звичайний оцет.

Експерти запевняють, що на поверхні картоплі точно не з'являться тріщини, якщо в каструлі виявиться невелика кількість засобу.

При цьому достатньо всього п'ять крапель оцту, щоб зберегти шкірку нашої "мундирки" цілої.

До того ж, ні смак, ні структура термічно оброблюваного овоча не зміняться в гіршу сторону.