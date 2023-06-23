5 хитрощів, які допоможуть надовше зберегти вино після відкорковування

Поставте його у холодильник

Було б ідеально, якби ви мали власний холодний темний винний льох. Якщо такого нема, то поставте відкорковане вино у холодильник, при цьому важливо закрити пляшку. Це трохи уповільнить процес окислення.

Термін придатності відкритого вина в холодильнику близько 3 днів для червоного і 5 днів для білого. А от солодкі вина можуть зберігатися кілька тижнів.

Коли прийде час допити вино, то вийміть його з холодильника за 20 хв до того, як розлити напій.

Використовуйте поліетиленову тару для ігристого вина

Ігристі вина неможливо повторно закоркувати, тому треба такий напій перелити у пластикову тару і закрити її. Так бульбашки не вийдуть, а кисень не потраплятиме в пляшку.

Перелийте залишки вина в меншу пляшку

Якщо у вас трохи залишилось вина, то краще його перелити у меншу пляшку. Це теж допоможе уповільнити процес деградації. Після цього її варто поставити у холодильник.

Скористайтесь винною помпою

Цей пристрій допоможе видалити надлишок кисню, що залишився в пляшці. Такі помпи продають у винних магазинах, коштують вони від 250 грн. Її варто придбати, якщо ви часто маєте ситуації, коли залишається не допите вино.

Оскільки помпа викачає кисень із пляшки, то й сам процес окислення уповільниться, що збереже вино надовше.

Запасіться корком від шампанського

Для тих, хто часто п'є шампанське, варто запастись корками, їх можна купити у спеціалізованих магазинах або в інтернеті. Після відкорковування шампанського, корок неможливо повернути назад у пляшку, а от новим можна її закрити.

Такий корок, закриваючи верхню частину горлечка, розширюється і затягується, від цього всередині зростає тиск. Це запобігає вильоту корка з пляшки.