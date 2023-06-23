5 уловок, которые помогут подольше сохранить вино после открытия

Поставьте его в холодильник

Было бы идеально, если бы у вас был бы собственный холодный темный винный погреб. Если такого нет, поставьте откупоренное вино в холодильник, при этом важно закрыть бутылку. Это немного замедлит процесс окисления.

Срок годности открытого вина в холодильнике около 3 дней для красного и 5 дней для белого. А вот сладкие вина могут храниться несколько недель.

Когда придет время допить вино, выньте его из холодильника за 20 мин до того, как разлить напиток.

Используйте полиэтиленовую тару для игристого вина

Игристые вина невозможно повторно закупорить, поэтому нужно такой напиток перелить в пластиковую тару и закрыть ее. Так пузырьки не выйдут, а кислород не будет попадать в бутылку.

Перелейте остатки вина в меньшую бутылку

Если у вас немного осталось вина, лучше его перелить в меньшую бутылку. Это тоже поможет замедлить процесс деградации. После этого бутылку следует поставить в холодильник.

Воспользуйтесь винной помпой

Это устройство поможет удалить избыток оставшегося в бутылке кислорода. Такие насосы продают в винных магазинах, стоят они от 250 грн. Ее следует приобрести, если у вас часто есть ситуации, когда остается не открытое вино.

Поскольку насос выкачает кислород из бутылки, то и сам процесс окисления замедлится, что сохранит вино подольше.

Запаситесь пробкой от шампанского

Для тех, кто часто пьет шампанское, стоит запастись пробками, их можно купить в специализированных магазинах или интернете. После откупорки шампанского, пробку невозможно вернуть обратно в бутылку, а вот новой можно ее закрыть.

Такая пробка, закрывая верхнюю часть горлышка, расширяется и затягивается, от этого внутри растет давление. Это предотвращает вылет пробки из бутылки.