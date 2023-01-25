Як довго може зберігатися алкоголь? Ось відповідь по всіх напоях

Після новорічних свят у багатьох залишились запаси спиртного. Термін придатності алкоголю залежить від багатьох факторів. Зокрема, чи відкоркована пляшка, який це вид напою та за яких умов збергіається.

Про те, як довго спиртне може залишатись придатним до вживання, розповідаємо у матеріалі нижче.

Горілка

Якщо цей напій без добавок і складається зі спирту і дистильованої води, то зберігатися може будь-який період часу. Проте якщо у складі є різноманітні смакові добавки, спрямовані на поліпшення якості, то термін придатності такого напою вказується на етикетці. Переважно він становить 1 рік.

У більшості випадків вживати такий алкоголь можна і після цього часу, але тоді погіршуються смакові якості. Якщо пляшка вже відкоркована, то при кімнатній температурі із закритою пробкою вона може зберігатися приблизно пів року.

Вино

Цей напій потребує особливих умов для зберігання, інакше смак швидко окислиться і відновити якість нереально. Термін придатності вина залежить від сорту і виду. При дотриманні умов воно може ставити з роками тільки кращим.

Оптимальний термін зберігання відкоркованих напівсухих і напівсолодких вин за температури 10-14 градусів становить не більше 5 діб. Кріплені солодкі вина можна зберігати до 18 діб. Далі вино почне окислюватись.

Віскі

За температури 5 градусів віскі може зберігатись кілька років. При недотриманні цих умов смакові якості напою втрачаються вже через рік. Якщо пляшка відкоркована - кілька місяців.

Коньяк

Коньяк може зберігатись практично без обмеження в часі за температури 5-15 градусів. Якщо порушити цих умов - смак напою зіпсується. Після відкорковування пляшки варто вжити напій протягом 2-3 місяців.

Шампанське

Нерозпочата пляшка при дотриманні всіх умов може зберігатись 3 роки. Проте експерти радять не купувати цей напій, якщо його виготовили понад рік назад, бо часто магазини зберігають такий товар за неналежних умов.

Відкорковане ігристе вино зберігає свої якості від одного до трьох днів. Це за умови, що пляшка герметично закрита пробкою і стоїть у прохолодному місці.