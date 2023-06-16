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Пиво потрапить під заборону. В Україні готують важливі зміни щодо алкоголю

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П'ятниця 16 червня 2023 21:34
Пиво потрапить під заборону. В Україні готують важливі зміни щодо алкоголю Пиво може потрапити під заборону (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

В Україні можуть заборонити вживати пиво та інший алкоголь у під’їздах багатоквартирних будинків, на станціях та вагонах метро.

Відповідну пропозицію щодо змін подали до законопроєкту №6164.

Які зміни чекають українців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який розширює перелік місць, де заборонено вживати пиво (крім безалкогольного) та інші алкогольні та слабоалкогольні напої. У разі ухвалення законопроєкту у другому читанні, спиртне не можна буде вживати:

  • у вагонах та на станціях метрополітену
  • у під’їздах житлових будинків

У документі також передбачена заборона паління на станціях метрополітену.

Зміни до законопроєкту також передбачають підвищення розміру штрафів за порушення правил користування громадським транспортом та запровадження стягнень за незаконне проникнення у тунель метро.

Де зараз не можна пити алкоголь

Згідно з чинним законодавством, в України заборонено розпивати алкогольні напої в наступних місцях:

  • в закладах охорони здоров'я
  • в закладах освіти
  • в громадському транспорті, в тому числі в транспорті міжнародного сполучення
  • на транспортних зупинках
  • в підземних переходах
  • в закладах культури
  • у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі)
  • на спортивних майданчиках
  • на дитячих майданчиках
  • в ліфтах і таксофонах
  • в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах
  • у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей
  • в парках, скверах
  • на вулиці

Яке покарання за порушення правил

Восени 2022 року ВР збільшила штраф до 340 грн за розпивання спиртного та появу у нетверезому стані у громадських місцях.

За повторне правопорушення протягом року передбачено штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Раніше ми розповідали про те, чому не можна пити алкоголь у спеку.

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