5 гучних скандалів у Нацвідборах Євробачення, які українці досі не можуть забути

Політичний контекст у пісні "Ґринджоли"

У 2005 році Євробачення проходило в Україні. Тоді нашу країну представляв гурт "Ґринджоли", які стали дуже популярними на тлі Помаранчевої революції, що пройшла напередодні. Тоді музиканти практично створили гімн революції - пісню "Разом нас багато, нас не подолати".

Втім, "Ґринджолів" тоді могли дискваліфікувати, оскільки їхній трек розцінили, як політичний. Музикантам запропонували змінити слова або виступити з іншою композицією. У результаті артисти заспівали "Разом нас багато" англійською мовою, але куплет залишили українською. На конкурсі гурт зайняв 19-те місце.

Застаріла пісня Приходько

У 2009 році співачку Анастасію Приходько не допустили до фіналу, оскільки виявилось, що артистка представила застару пісню. За правилами Євробачення, у конкурсі могли змагатися співаки із композиціями, які публічно не виконувалися перед публікою до жовтня 2008-го. Тоді Олена Мозгова, яка продюсувала Приходько, навіть погрожувала подати до суду і заявляла, що правила Нацвідбору не досконалі.

В результаті все закінчилося тим, що Анастасія Приходько представила Росію на Євробаченні 2009 року, що відбулося в Москві. Вона зайняла 11-е місце. Україну тоді представила Світлана Лобода, яка посіла 12 місце.

Андрій Данилко запідозрив артистку TAYANNA у співі під фонограму

Під час фіналу Нацвідбору у 2018 році член журі Андрій Данилко запідозрив конкурсантку TAYANNA у тому, що вона не співала наживо. За його словами, після півфіналу він отримав безліч дзвінків від людей, які помітили, що вона виступала під фонограму.

Данилко попросив артистку заспівати епізод композиції наживу. Це викликало негативну реакцію залу та адміністратора співачки. На емоціях Данилко в прямому ефірі крикнув чоловіку "піти в п**ду" і порадив "випити таблетку". У результаті TAYANNA таки заспівала ще раз і доказала, що виконувала пісню наживо. Втім, у конкурсі вона так і не перемогла. Нашу країну тоді представив MELOVIN, який посів 17 місце.

Maruv не захотіла відмовлятись від концертів в Росії

У 2019 році на Нацвідборі Євробачення перемогла співачка Maruv. Артистка на той час активно виступала у Росії, принципово не помічаючи військової агресії РФ на Донбасі. У неї навіть був запланований тур країною-агресоркою. За умовами контракту, Maruv мала відмовитися від гастролей в РФ. Втім, співачка не погодилася на це, заявивши, що ці умови надто жорсткі.

Як наслідок, у 2019 році Україна не брала участі у Євробаченні. Додамо також, що любов Maruv до Росії нікуди не зникла - артистка залишилась будувати свою кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни.

Alina Pash приховала інформацію про поїздку в окупований Крим

У Нацвідборі Євробачення 2022 року виграла співачка Alina Pash, яка з маленьким відривом у балах випередила головного конкурента Kalush Orchestra. Скандал розгорівся одразу після оголошення результатів, адже через начебто технічну помилку редактора ведучим спершу озвучили неправильні бали конкурсантів. Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк вимагав в організаторів показати реальний список балів.

Скандал набрав чималих масштабів, а коли виявилося, що Alina Pash у 2015 році незаконно відвідувала анексований Росією Крим, прилетівши туди із Москви, то артистку дискваліфікували. Спершу вона заперечувала, що літала на півострів через РФ і навіть надала липову довідку начебто від українських прикордонників. Втім її це не врятувало.

У результаті Kalush Orchestra представив Україну на Євробаченні й виборов для нас перемогу. Тоді попри заборону організаторів на політичні гасла, Олег Псюк зі сцени на весь світ викрикнув "Help Azovstal right now" - "Допоможіть Азовсталі прямо зараз". Нагадуємо, що на той момент наші військові були заблоковані на Азовсталі у зруйнованому росіянами Маріуполі.