Залучали колишніх спортсменів: поліція викрила групу, яка заробляла на "договірних" матчах

В Україні було викрито групу, яка організовувала договірні матчі з різного виду спорту. Туди було залучено колишніх спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними правоохоронців, фігуранти організовували договірні матчі з кіберфутболу, кібербаскетболу, настільного тенісу, футболу, баскетболу задля подальшого отримання неправомірної вигоди через букмекерські контори.

Вони заручалися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті. Це дозволяло залучити до онлайн-трансляцій "замовних" десятки тисяч людей одночасно.

У поліції зауважили, що деякі з учасників групи - це колишні спортсмени світового рівня. Вони використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації "договірних" матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України.

У мережі з'явилася інформація про затримання колишнього футболіста Артема Мілевського. Але за інформацією РБК-Україна екс-футболіст не затриманий і підозру йому не вручали, а фото, які з'явилися в мережі, були зроблені під час обшуків кілька місяців тому.

Джерела РБК-Україна повідомили, що наразі Мілевський у матеріалах справи на сьогоднішній день проходить як свідок.

Учасники групи підкуповували та залякували гравців і змушували їх свідомо програвати свої онлайн-матчі. У деяких випадках вони залучали раніше судимих осіб спортивної статури для залякування спортсменів, у тому числі з використанням зброї.

Вже було встановлено близько 10 гравців, які постраждали у такий спосіб. Іноді пропонували грошову винагороду за "злив" матчів.

Таким чином зловмисники особисто або через довірених осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії, Європи, Австралії та Америки. Прибуток від такої діяльності міг становити мільйони гривень. Кошти вони легалізовували купуючи і перепродаючи елітні авто, нерухомість та інші активи за допомогою криптогаманців.

Обшуки поліції

За даними поліції, було проведено 45 одночасних обшуків по всій Україні в автомобілях, за адресами реєстрації й проживання фігурантів та їх можливих спільників. Було вилучено речові докази злочинної діяльності.

Кіберполіція зафіксувала цифрові докази протиправної діяльності. Однак деякі з фігурантів намагалися приховати або знищити належні їм ґаджети.

Що загрожує групуванню

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань), ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Максимальне покарання за вказаними статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.