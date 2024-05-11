5 главных правил, как выбрать качественную свежую рыбу. Они уберегут здоровье и деньги
Свежевыловленная рыба полезнее мороженой. Но чтобы правильно его выбрать, нужно знать несколько секретов.
О том, как выбрать свежую рыбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
Как выбрать свежую рыбу
"Несвижую рыбу видна невооруженным глазом - помутнела, с отдаленно напоминающим запахом морскую воду или чистый пруд. Но как выбрать самую свежую из тех, которые, на первый взгляд, кажутся неплохими? У всех рыб можно выделить несколько признаков абсолютной свежести", - говорит нутрициолог.
Что учитывать при выборе рыбы:
- у свежей рыбы глаза должны быть яркие, ясные, черные или прозрачные, но не мутные
- тело должно быть упругим и плотным, если при нажатии пальцем образуется вмятина - рыба не свежая
- чешуя должна плотно прилегать к коже, быть гладкой и блестящей.
- жабры должны быть красного или розового цвета
- хвост должен быть упругим и влажным, если он сух или загнут - это означает, что рыба уже не первой свежести
"Покупайте рыбу за день до приготовления или непосредственно накануне. Помните, что свежевыловленная рыба или хранящаяся на льду всегда будет вкуснее замороженной", - отмечает Голобородько.
Быстрые рецепты приготовления рыбы
Дорадо с розмарином:
- 1 целая дорадо
- 3 веточки розмарина
- 1 лимон
- соль и перец
- оливковое масло
Очищенную рыбу вымойте и протрите досуха. Приправьте внутри солью и перцем, добавьте несколько веточек розмарина и ломтик лимона. Сверху смажьте рыбу оливковым маслом и посолите. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
Паштет из скумбрии:
- 500 г филе скумбрии (или любой другой жирной рыбы)
- соль и перец
- 1 луковица
- 50 г сливочное масла
- 100 мл белого вина
- 200 мл сметаны или густых сливок
- щепотка листьев тимьяна
- 1/2 ч. л. сухого молотого чеснока
- 1 ч. л. горчицы зернами
- сок из половины лимона
- зелень по вкусу
Филе посолите и поперчите. Обжарьте порезанный лук на 25 граммах сливочного масла, добавьте рыбу, сметану (сливки), чабрец и чеснок. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока жидкость не испарится. Тогда добавьте оставшееся сливочное масло, сок лимона и порубленную зелень. Взбейте блендером до однородной массы, охладите и добавьте горчицу.
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