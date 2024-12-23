5 головних новинок Apple, які вийдуть у 2025 році

2025 рік обіцяє стати важливим для Apple: компанія планує оновити iPhone, розширити асортимент розумних пристроїв для дому та поліпшити технологію Apple Intelligence. Очікується безліч новинок, включно з новими моделями iPhone, комп'ютерами на чипі M4, центром управління розумним будинком і багато іншого.

Про те, що готує Apple у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаній з продукцією Apple.

iPhone 17 "Air"

У 2025 році очікується випуск нового, ультратонкого iPhone, і, хоча офіційна назва поки невідома, чутки називають його iPhone 17 Air. Вона здається підходящою, оскільки модель буде менш потужною і дорогою, ніж Pro-версії, але при цьому дорожчою за стандартний iPhone 17.

Згідно з чутками, товщина iPhone 17 Air складе близько 6 мм, що зробить його найтоншим iPhone за всю історію. Для порівняння, товщина iPhone 16 Pro становить 8,25 мм, тобто різниця буде приблизно в 2 мм. Новинка, як очікується, отримає дисплей діагоналлю 6,6 дюйма, який опиниться між стандартним iPhone 17 і Pro Max за розміром.

Через обмежений простір смартфон оснастять лише однією 48-мегапіксельною камерою. Крім того, це буде один з перших пристроїв, оснащених новим 5G-модемом від Apple.

Стандартний iPhone 17 також залишиться в лінійці, але цього року не буде версії iPhone 17 Plus. Apple планує продавати iPhone 17 Air разом із моделями iPhone 17 Pro і Pro Max.

За чутками, ці моделі теж отримають оновлення в дизайні. Серед змін згадуються задня панель, виконана наполовину з алюмінію, наполовину зі скла, що може підвищити її міцність, а також оновлений модуль камери.

Усі чотири моделі iPhone 2025 року будуть оснащені процесорами A19, а технологія ProMotion з частотою оновлення 120 Гц більше не буде ексклюзивом для Pro-версій.

iPhone 17 "Air" (ілюстративне фото: MacRumors)

AirPods Pro 3

Після оновлення AirPods 4 в цьому році, в 2025 році Apple випустить нову версію AirPods Pro. За чутками, дизайн навушників буде змінено, але конкретні деталі поки невідомі. Для AirPods 4 компанія представила зменшений чохол, і, можливо, це нововведення перекочує і в AirPods Pro 3.

Очікується поліпшення якості звуку та активного шумозаглушення завдяки впровадженню нового чипа серії H від Apple. Компанія давно не оновлювала аудіочіпи, тому поява нового покоління обіцяє бути значним кроком уперед.

Також є чутки, що в AirPods Pro можуть з'явитися функції відстеження серцевого ритму і моніторингу температури.

AirPods Pro 3 (ілюстративне фото: MacRumors)

Apple Command Center

Apple планує представити новий пристрій для управління розумним будинком під назвою Command Center. Це буде компактний квадратний гаджет, призначений для управління розумними пристроями, відеодзвінків через FaceTime, перегляду відео та багато чого іншого. Пристрій стане аналогом Echo Show від Amazon.

Command Center, з діагоналлю екрана близько шести дюймів, буде досить маленьким, щоб його можна було переміщати між кімнатами, розміщувати на столі або кріпити на стіні. Передбачається, що його ціна буде доступною, щоб можна було встановити кілька пристроїв у різних кімнатах для оптимізації управління розумним будинком.

Command Center буде оснащений стандартними додатками Apple, такими як Home, Календар, Apple Music, Apple News і Apple Photos, але окремого App Store для пристрою не буде. Також він дасть змогу здійснювати відеодзвінки і буде інтегрований з інтелектуальними сервісами Apple.

Apple Command Center для управління розумним будинком (ілюстративне фото: MacRumors)

iPhone SE 4

Apple нарешті готова оновити свій бюджетний iPhone, і iPhone SE 4 обіцяє безліч поліпшень, які можуть зробити його неймовірно вигідною покупкою.

Компактні екрани і Touch ID залишилися в минулому - iPhone SE 4 буде оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і Face ID. З чуток, його дизайн нагадуватиме iPhone 14: з одинарною 48-мегапіксельною камерою на задній панелі, вирізом для Face ID і портом USB-C для зарядки.

Для серії SE це будуть абсолютно нові функції: збільшений екран, OLED-технологія, Face ID і камера з високою роздільною здатністю. Крім того, очікується, що пристрій стане першим iPhone з 5G-модемом власного виробництва Apple. У ньому буде встановлено чип A18, такий самий, як у поточному iPhone 16.

Чип A18 підтримує Apple Intelligence, тому iPhone SE 4 запропонує Genmoji, Image Playground, Writing Tools, розумнішого Siri та інші функції. Мінімальний обсяг оперативної пам'яті для роботи Apple Intelligence становить 8 ГБ, що також означає значне збільшення пам'яті порівняно з попередніми моделями SE.

З продуктивністю на рівні iPhone 16 новий SE вражає для бюджетного смартфона. За чутками, ціна залишиться нижчою за 500 доларів, що робить його ще більш привабливим варіантом.

iPhone SE 4 (ілюстративне фото: MacRumors)

Покращення Siri

У весняних оновленнях для iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia Apple планує додати нові функції до Siri, включно з розпізнаванням вмісту екрана, використанням особистого контексту і розширенням можливостей Siri для виконання дій у додатках і між ними.

Функція розпізнавання екрана дасть змогу Siri бачити і розуміти, що відображається на вашому пристрої, щоб ви могли посилатися на це в голосових запитах. Наприклад, якщо ви дивитеся на фото і хочете надіслати його другу, досить сказати: "Надішли це...", і Siri зрозуміє, що ви маєте на увазі.

Особистий контекст розширить можливості Siri за рахунок роботи з вашими персональними даними, як-от електронна пошта та повідомлення, даючи змогу помічнику більше дізнатися про вас для підвищення корисності.

Siri знатиме, з ким ви спілкуєтеся, як використовуєте пристрій, і зможе знаходити потрібні повідомлення, файли, дані з листів, наприклад номери рейсів, чи нагадувати, коли було зроблено фото, яке вас цікавить.

Розширення можливостей Siri в додатках і між ними значно поліпшить її функціональність. Ви зможете переміщати файли між додатками, редагувати фотографії за допомогою голосових команд і виконувати складні багатокрокові дії, які Siri поки не може обробляти.

З випуском iOS 19, запланованим на червень, Apple представить LLM Siri - версію, навчену на основі мовної моделі (LLM). Ця версія зробить Siri більш схожою на ChatGPT або Google Gemini, давши їй змогу розуміти і генерувати природну людську мову, виконувати складні завдання і вирішувати проблеми.

Хоча iOS 18 принесла безліч корисних нововведень, справжня еволюція Siri почнеться з iOS 19 і наступних оновлень.