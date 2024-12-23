5 главных новинок Apple, которые выйдут в 2025 году

2025 год обещает стать важным для Apple: компания планирует обновить iPhone, расширить ассортимент умных устройств для дома и улучшить технологию Apple Intelligence. Ожидается множество новинок, включая новые модели iPhone, компьютеры на чипе M4, центр управления умным домом и многое другое.

О том, что готовит Apple в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

iPhone 17 "Air"

В 2025 году ожидается выпуск нового, ультратонкого iPhone, и, хотя официальное название пока неизвестно, слухи называют его iPhone 17 Air. Оно кажется подходящим, так как модель будет менее мощной и дорогой, чем Pro-версии, но при этом дороже стандартного iPhone 17.

Согласно слухам, толщина iPhone 17 Air составит около 6 мм, что сделает его самым тонким iPhone за всю историю. Для сравнения, толщина iPhone 16 Pro составляет 8,25 мм, то есть разница будет примерно в 2 мм. Новинка, как ожидается, получит дисплей диагональю 6,6 дюйма, который окажется между стандартным iPhone 17 и Pro Max по размеру.

Из-за ограниченного пространства смартфон оснастят лишь одной 48-мегапиксельной камерой. Кроме того, это будет одно из первых устройств, оснащенных новым 5G-модемом от Apple.

Стандартный iPhone 17 также останется в линейке, но в этом году не будет версии iPhone 17 Plus. Apple планирует продавать iPhone 17 Air вместе с моделями iPhone 17 Pro и Pro Max.

По слухам, эти модели тоже получат обновления в дизайне. Среди изменений упоминаются задняя панель, выполненная наполовину из алюминия, наполовину из стекла, что может повысить ее прочность, а также обновленный модуль камеры.

Все четыре модели iPhone 2025 года будут оснащены процессорами A19, а технология ProMotion с частотой обновления 120 Гц больше не будет эксклюзивом для Pro-версий.

iPhone 17 "Air" (иллюстративное фото: MacRumors)

AirPods Pro 3

После обновления AirPods 4 в этом году, в 2025 году Apple выпустит новую версию AirPods Pro. По слухам, дизайн наушников будет изменен, но конкретные детали пока неизвестны. Для AirPods 4 компания представила уменьшенный чехол, и, возможно, это нововведение перекочует и в AirPods Pro 3.

Ожидается улучшение качества звука и активного шумоподавления благодаря внедрению нового чипа серии H от Apple. Компания давно не обновляла аудиочипы, поэтому появление нового поколения обещает быть значительным шагом вперед.

Также есть слухи, что в AirPods Pro могут появиться функции отслеживания сердечного ритма и мониторинга температуры.

AirPods Pro 3 (иллюстративное фото: MacRumors)

Apple Command Center

Apple планирует представить новое устройство для управления умным домом под названием Command Center. Это будет компактный квадратный гаджет, предназначенный для управления умными устройствами, видеозвонков через FaceTime, просмотра видео и многого другого. Устройство станет аналогом Echo Show от Amazon.

Command Center, с диагональю экрана около шести дюймов, будет достаточно маленьким, чтобы его можно было перемещать между комнатами, размещать на столе или крепить на стене. Предполагается, что его цена будет доступной, чтобы можно было установить несколько устройств в разных комнатах для оптимизации управления умным домом.

Command Center будет оснащен стандартными приложениями Apple, такими как Home, Календарь, Apple Music, Apple News и Apple Photos, но отдельного App Store для устройства не будет. Также оно позволит совершать видеозвонки и будет интегрировано с интеллектуальными сервисами Apple.

Apple Command Center для управления умным домом (иллюстративное фото: MacRumors)

iPhone SE 4

Apple наконец готова обновить свой бюджетный iPhone, и iPhone SE 4 обещает множество улучшений, которые могут сделать его невероятно выгодной покупкой.

Компактные экраны и Touch ID остались в прошлом - iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и Face ID. По слухам, его дизайн будет напоминать iPhone 14: с одинарной 48-мегапиксельной камерой на задней панели, вырезом для Face ID и портом USB-C для зарядки.

Для серии SE это будут совершенно новые функции: увеличенный экран, OLED-технология, Face ID и камера с высоким разрешением. Кроме того, ожидается, что устройство станет первым iPhone с 5G-модемом собственного производства Apple. В нем будет установлен чип A18, такой же, как в текущем iPhone 16.

Чип A18 поддерживает Apple Intelligence, поэтому iPhone SE 4 предложит Genmoji, Image Playground, Writing Tools, более умного Siri и другие функции. Минимальный объем оперативной памяти для работы Apple Intelligence составляет 8 ГБ, что также означает значительное увеличение памяти по сравнению с предыдущими моделями SE.

С производительностью на уровне iPhone 16 новый SE впечатляет для бюджетного смартфона. По слухам, цена останется ниже 500 долларов, что делает его еще более привлекательным вариантом.

iPhone SE 4 (иллюстративное фото: MacRumors)

Улучшения Siri

В весенних обновлениях для iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia Apple планирует добавить новые функции в Siri, включая распознавание содержимого экрана, использование личного контекста и расширение возможностей Siri для выполнения действий в приложениях и между ними.

Функция распознавания экрана позволит Siri видеть и понимать, что отображается на вашем устройстве, чтобы вы могли ссылаться на это в голосовых запросах. Например, если вы смотрите на фото и хотите отправить его другу, достаточно сказать: "Отправь это...”, и Siri поймет, что вы имеете в виду.

Личный контекст расширит возможности Siri за счет работы с вашими персональными данными, такими как электронная почта и сообщения, позволяя помощнику больше узнать о вас для повышения полезности.

Siri будет знать, с кем вы общаетесь, как используете устройство, и сможет находить нужные сообщения, файлы, данные из писем, например номера рейсов, или напоминать, когда было сделано интересующее вас фото.

Расширение возможностей Siri в приложениях и между ними значительно улучшит ее функциональность. Вы сможете перемещать файлы между приложениями, редактировать фотографии с помощью голосовых команд и выполнять сложные многошаговые действия, которые Siri пока не может обрабатывать.

С выпуском iOS 19, запланированным на июнь, Apple представит LLM Siri - версию, обученную на основе языковой модели (LLM). Эта версия сделает Siri более похожей на ChatGPT или Google Gemini, позволив ей понимать и генерировать естественный человеческий язык, выполнять сложные задачи и решать проблемы.

Хотя iOS 18 принесла множество полезных нововведений, настоящая эволюция Siri начнется с iOS 19 и последующих обновлений.