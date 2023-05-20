5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)

Штани з лампасами

Такі штани були дуже популярними у 2020-2021 роках, але от зараз вони очолили антитрендові речі, які бажано уникати у цьому сезоні. Найкращим варіантом, чим їх можна замінити - стануть штани карго. Вони зараз на піку моди.

Штани з лампасами замініть на карго (скриншот)

Легінси із прозорими вставками

Такі моделі легінсів також уже вийшли з моди. На це літо варто придбати однотонні варіанти, бажано без кольорових вставок, візерунків чи масивних логотипів.

Легінси із прозорими вставками вже не в моді (скриншот)

Шорти-бермуди

Ще не так давно такі шорти були криком моди й кожна дівчина обов'язково мала хоча б одну пару таких. Втім ця модель залишилась у минулому. Цього літа краще носити плаття чи спідниці або ж шорти більш класичного покрою.

Цього літа краще відмовитись від шортів-бермудів (скриншот)

Футболки з наплічниками

Такі футболки хоч і мають цікавий дизайн, але вони доволі непрактичні. З ними дуже важко поєднати піджаки чи реглани. А оскільки ця річ увійшла в антитренди, то сміливо можете її викинути зі свого гардероба.

Футболки з наплічниками варто замінити на більш лаконічні варіанти (скриншот)

В'язані футболки

Ще один доволі дивний тренд відійшов у минуле. В'язані футболки зовсім непрактична річ на літо, адже вони парять у спеку. А ще доволі важко комбінувати з літнім одягом із тонкої тканини.

Тому цього сезону замініть такі футболки на трикотажні чи бавовняні моделі. Якщо хочете родзинки в образі - вибирайте із бахромою, вона на піку моди у 2023 році.

На це літо варто вибирати футболки із тонких тканин (скриншот)