UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)

Які речі вийшли з моди (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

До літа залишилось менше двох тижнів, а це означає, що саме час переглянути свій гардероб і викинути із нього речі, які уже не в моді.

Про те, який одяг став антитрендом літа 2023, читайте у матеріалі нижче.

Штани з лампасами

Такі штани були дуже популярними у 2020-2021 роках, але от зараз вони очолили антитрендові речі, які бажано уникати у цьому сезоні. Найкращим варіантом, чим їх можна замінити - стануть штани карго. Вони зараз на піку моди.

Штани з лампасами замініть на карго (скриншот)

Легінси із прозорими вставками

Такі моделі легінсів також уже вийшли з моди. На це літо варто придбати однотонні варіанти, бажано без кольорових вставок, візерунків чи масивних логотипів.

Легінси із прозорими вставками вже не в моді (скриншот)

Шорти-бермуди

Ще не так давно такі шорти були криком моди й кожна дівчина обов'язково мала хоча б одну пару таких. Втім ця модель залишилась у минулому. Цього літа краще носити плаття чи спідниці або ж шорти більш класичного покрою.

Цього літа краще відмовитись від шортів-бермудів (скриншот)

Футболки з наплічниками

Такі футболки хоч і мають цікавий дизайн, але вони доволі непрактичні. З ними дуже важко поєднати піджаки чи реглани. А оскільки ця річ увійшла в антитренди, то сміливо можете її викинути зі свого гардероба.

Футболки з наплічниками варто замінити на більш лаконічні варіанти (скриншот)

В'язані футболки

Ще один доволі дивний тренд відійшов у минуле. В'язані футболки зовсім непрактична річ на літо, адже вони парять у спеку. А ще доволі важко комбінувати з літнім одягом із тонкої тканини.

Тому цього сезону замініть такі футболки на трикотажні чи бавовняні моделі. Якщо хочете родзинки в образі - вибирайте із бахромою, вона на піку моди у 2023 році.

На це літо варто вибирати футболки із тонких тканин (скриншот)

Раніше ми показували, яке взуття стало антитрендом літа 2023.

Читайте також про те, яких речей у гардеробі варто уникати, аби не виглядати старше.

Читайте РБК-Україна в Google News
трендистиль жизни