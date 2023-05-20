5 главных антитрендов, которых нужно избегать этим летом, чтобы не выглядеть смешно (фото)

До лета осталось меньше двух недель, а это значит, что самое время посмотреть свой гардероб и выбросить из него вещи, которые уже не в моде.
О том, какая одежда стала антитрендом лета 2023, читайте в материале ниже.
Такие штаны были очень популярны в 2020-2021 годах, но сейчас возглавили антитрендовые вещи, которые желательно избегать в этом сезоне. Лучшим вариантом, чем их можно заменить - станут штаны карго. Они сейчас на пике моды.
Такие модели леггинсов тоже уже вышли из моды. На это лето стоит купить однотонные варианты, желательно без цветных вставок, узоров или массивных логотипов.
Еще недавно такие шорты были криком моды и каждая девушка обязательно имела хотя бы одну пару таких. Но эта модель осталась в прошлом. Этим летом лучше носить платья, юбки или шорты более классического покроя.
Такие футболки хотя и имеют интересный дизайн, но они довольно непрактичны. С ними очень сложно соединить пиджаки или регланы. А поскольку эта вещь вошла в антитренды, то смело можете выбросить ее из своего гардероба.
Еще один странный тренд отошел в прошлое. Вязаные футболки несколько совсем непрактичная вещь на лето, ведь они парят в жару. А еще их достаточно сложно комбинировать с летней одеждой из тонкой ткани.
Поэтому этим летом замените такие футболки на трикотажные или хлопковые модели. Если хотите изюминку в образе - выбирайте с бахромой, она на пике моды в 2023 году.
На это лето следует выбирать футболки из тонких тканей (скриншот).
Ранее мы показывали, какая обувь стала антитрендом лета 2023 года.
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