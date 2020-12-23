5 главных ошибок при езде по свежему снегу, которые допускает большинство водителей

В Киеве 23 декабря с середины дня наблюдается мощный снегопад, создающий в городе настоящую новогоднюю атмосферу, а также, к сожалению, пробки и многочисленные ДТП. Что нужно помнить при езде по свежему снегу и какие главные ошибки допускают водители, трогаясь после снегопада – читайте в нашей статье.

В начале декабря жители Киева, а потом и всей Украины, страдали от невероятно скользкой гололедицы на дорогах. Многие водители оказались неготовыми к сюрпризам погоды, но впоследствии привыкли к ледовому катку на асфальте. Сейчас им придется готовиться к сугробам на трассах. Что нельзя делать за рулем после снегопада, рассказывает "Канал 24".

Какие основные ошибки допускают водители после обильных снегопадов:

Едут так же быстро, как и по чистому асфальту. Снег ухудшает сцепление, а также нередко маскирует лед, и опасные ямы. Зимой на дороге, где лежит снег, скорость должна быть по крайней мере вдвое ниже движение в летних условиях. Резко тормозят. Блокировка колес при торможении на снегу может произойти даже при плюсовой температуре. Начинайте тормозить заранее, жмите на педаль плавно. А лучше - сначала замедляться путем торможения двигателем и помогать тормозной педалью. Также важно увеличить запас дистанции с другими участниками дорожного движения. Резко крутят рулем. Если при движении по заснеженной поверхности резко повернуть руль, машина может не отреагировать на это действие водителя. Поэтому стоит стремиться поворачивать по большому радиусу, в повороте лучше не менять скорость и не выключать передачу. Трогаются с места, несмотря на запотевшие окна. Во время снегопада, когда снег падает на стекло и охлаждает его, особенно велика вероятность запотевания. Дождитесь, пока окна "распотеют". Трогаются с места с непрогретым двигателем. "На холодную" электроника держит обороты двигателя высокими даже на холостом ходу, а в таком режиме трудно сдвинуть машину с места, если под колесами скользко. Тормозить двигателем за такие обороты тоже невозможно, при том что на скользкой дороге это главный прием замедления. Поэтому двигатель надо хоть немного прогреть, пока обороты холостого хода упадут до привычных 700 - 900 об. / мин.

Перед тем как отправляться в путь, сначала стоит выяснить температуру дороги. Воспользуйтесь для этого штатным термометром машины, интернетом или хотя бы протестируйте коэффициент сцепления асфальта подошвой собственного ботинка. Если температура лежит в диапазоне -1… + 2 градусов, даже не сомневайтесь, что под вашими колесами сегодня окажутся хотя бы отдельные участки льда. В эту погоду нужно водить авто с особой осторожностью.

Напомним, что в Киеве 23 декабря образовался транспортный коллапс. В городе идет сильный снег, а также произошло много дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Отметим, в Киеве образовались значительные пробки из-за снегопада. По состоянию на сейчас в городе 9-бальные пробки.