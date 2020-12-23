5 головних помилок при їзді по свіжому снігу, які допускає більшість водіїв

У Києві 23 грудня з середини дня спостерігається потужний снігопад, що створює в місті справжню новорічну атмосферу, а також, на жаль, затори та численні ДТП. Що потрібно пам'ятати при їзді по свіжому снігу і які головні помилки допускають водії, рушаючи після снігопаду – читайте в нашій статті.

На початку грудня мешканці Києва, а потім і всієї України, страждали від неймовірно слизької ожеледі на дорогах. Багато водіїв виявилися неготовими до сюрпризів погоди, але згодом звикли до льодового катка на асфальті. Зараз їм доведеться готуватися до заметів на трасах. Що не можна робити за кермом після снігопаду, розповідає "Канал 24".

Які основні помилки допускають водії після рясних снігопадів:

Їдуть так само швидко, як і по чистому асфальту. Сніг погіршує зчеплення, а також нерідко маскує лід, і небезпечні ями. Взимку на дорозі, де лежить сніг, швидкість повинна бути принаймні вдвічі нижче руху в літніх умовах. Різко гальмують. Блокування коліс при гальмуванні на снігу може відбутися навіть при плюсовій температурі. Починайте гальмувати заздалегідь, тисніть на педаль плавно. А краще - спочатку сповільнюватися шляхом гальмування двигуном і допомагати гальмівною педаллю. Також важливо збільшити запас дистанції з іншими учасниками дорожнього руху. Різко крутять кермом. Якщо при русі по засніженій поверхні різко повернути кермо, машина може не відреагувати на цю дію водія. Тому варто прагнути повертати по великому радіусу, в повороті краще не змінювати швидкість і не вимикати передачу. Рушають з місця, попри запітнілі вікна. Під час снігопаду, коли сніг падає на скло й охолоджує його, особливо велика ймовірність запотівання. Дочекайтеся, поки вікна "розпітніють". Рушають з місця з непрогрітим двигуном. "На холодну" електроніка тримає обороти двигуна високими навіть на холостому ходу, а в такому режимі важко зрушити машину з місця, якщо під колесами слизько. Гальмувати двигуном за такі обороти теж неможливо, при тому що на слизькій дорозі це головний прийом уповільнення. Тому двигун треба хоч трохи прогріти, поки обороти холостого ходу впадуть до звичних 700 - 900 об. / хв.

Перед тим як вирушати в дорогу, спочатку варто з'ясувати температуру дороги. Скористайтеся для цього штатним термометром машини, інтернетом або хоча б протестуйте коефіцієнт зчеплення асфальту підошвою власного черевика. Якщо температура лежить в діапазоні -1... + 2 градусів, навіть не сумнівайтеся, що під вашими колесами сьогодні виявляться хоча б окремі ділянки льоду. В цю погоду потрібно водити авто з особливою обережністю.

Нагадаємо, що в Києві 23 грудня, утворився транспортний колапс. У місті йде сильний сніг, а також відбулося багато дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Відзначимо, в Києві утворилися значні затори через снігопад. Станом на зараз у місті 9-бальні затори.