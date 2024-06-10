5 фруктів, які продовжують активно дозрівати після того, як ви їх купите

Фрукти, які дозрівають після купівлі

Плоди, які продовжують дозрівати після того, як їх зібрали, називають клімактеричними.

Банани

Банани продовжують дозрівати після того, як їх зібрали та продали, тому важливо враховувати це, коли плануєте використовувати фрукти. Якщо ви хочете насолоджуватися ними пізніше, то вибирайте незрілі банани з повністю зеленою шкіркою. За кімнатної температури їм знадобиться близько тижня, щоб дозріти.

Більшість кісточкових фруктів

Персики, сливи, нектарини і абрикоси у домашніх умовах дозріють близько двох-трьох днів.

Щоб визначити, чи стиглий кісточковий плід, обережно стисніть його. Незрілі фрукти будуть твердими, тоді як стиглі будуть дещо піддаватися.

Груші

Груші можуть дозрівати на вашій кухні при кімнатній температурі.

Щоб пришвидшити цей процес, зберігайте їх поруч з яблуками чи бананами, які виділяють етилен - газ, що сприяє дозріванню.

Стиглі груші можна зберігати в холодильнику від трьох до п’яти днів.

Ківі

Ще один фрукт, який дозріває після покупки - це ківі. Якщо ви не плануєте з’їсти фрукти відразу, пошукайте недозрілі в продуктовому магазині, вони будуть дуже твердими на дотик.

У домашніх умовах ківі дозріває за кімнатної температури протягом трьох-п’яти днів, особливо якщо його покласти поруч з бананами та яблуками.

Манго

Манго продовжить дозрівати після того, як ви принесете його додому, тому майте це на увазі, купуючи тропічний фрукт.

При зберіганні при кімнатній температурі незрілі манго будуть готові до вживання протягом трьох-восьми днів.

Стиглі манго мають легкий солодкуватий аромат і м'які на дотик. Якщо ви не готові їх їсти, зберігайте у холодильнику, щоб сповільнити подальше дозрівання.

Які фрукти не дозрівають після збирання

Вишні

На відміну від інших кісточкових фруктів, вишні не продовжують дозрівати після того, як її зібрали.

Вибирайте вишні з блискучою шкіркою, яскраво-зеленими стеблами та твердою текстурою.

Не мийте вишні, поки не будете готові їх їсти, і зберігайте їх у холодильнику в не закритому пакеті.

Полуниця

Після того, як полуниця зібрана, процес дозрівання припиняється, тому обов’язково купуйте ягоди, зібрані на піку стиглості.

Зберігайте полуницю свіжою в холодильнику, і не мийте ягоди, поки не будете готові до вживання, оскільки вологість сприятиме розвитку цвілі.

Виноград

Вибирайте грона з яскраво-зеленими стеблами та без ознак в’янення. Можна провести тест: злегка струсіть гроно і виберіть те, де виноград залишається прикріпленим до стебла.

Перший крок у правильному зберіганні винограду - це не мити його перед зберіганням.

Зберігайте виноград у поліетиленовому пакеті з мікроперфорацією в найхолоднішій частині холодильника.

Ананас

Ананас - це ще один фрукт, який не дозріває після того, як його зібрали.

Стиглий ананас буде важким, матиме ароматний запах і буде трохи жовтого кольору. Уникайте ананасів із мінімальним запахом і більш зеленим відтінком, що вказує на те, що фрукти зібрали до того, як вони дозріли.

Зберігайте нерозрізаний ананас при кімнатній температурі протягом двох-трьох днів.