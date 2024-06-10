5 фруктов, которые продолжают активно созревать после того, как вы их купите

Покупка фруктов может показаться простой задачей. Однако некоторые фрукты продолжают созревать даже после сбора, поэтому стоит на это обратить внимание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Мartha stewart.
Плоды, которые продолжают созревать после того, как их собрали, называют климактерическими.
Бананы продолжают созревать после того, как их собрали и продали, поэтому важно учитывать это при планировании использования фруктов. Если вы хотите наслаждаться ими позже, выбирайте незрелые бананы с полностью зеленой кожурой. При комнатной температуре им понадобится около недели, чтобы созреть.
Персики, сливы, нектарины и абрикосы в домашних условиях созреют около двух-трех дней.
Чтобы определить спелый косточковый плод, осторожно сожмите его. Незрелые фрукты будут твердыми, тогда как спелые будут несколько подвергаться.
Груши могут созревать в вашей кухне при комнатной температуре.
Чтобы ускорить этот процесс, храните их рядом с яблоками или бананами, выделяющими этилен - газ, способствующий созреванию.
Спелые груши можно хранить в холодильнике от трех до пяти дней.
Еще один фрукт, созревающий после покупки - это киви. Если вы не планируете съесть фрукты сразу, поищите недозрелые в продуктовом магазине, они будут очень жесткими на ощупь.
В домашних условиях киви созревает при комнатной температуре в течение трех-пяти дней, особенно если его положить рядом с бананами и яблоками.
Манго продолжит созревать после того, как вы принесете его домой, поэтому имейте в виду это, покупая тропический фрукт.
При хранении при комнатной температуре незрелые манго будут готовы к употреблению в течение трех-восьми дней.
Спелые манго обладают легким сладковатым ароматом и мягкими на ощупь. Если вы не готовы есть, храните в холодильнике, чтобы замедлить дальнейшее созревание.
В отличие от других косточковых фруктов вишни не продолжают созревать после того, как ее собрали.
Выбирайте вишни с блестящей кожурой, ярко-зелеными стеблями и жесткой текстурой.
Не мойте вишни, пока не будете готовы есть, и храните их в холодильнике в не закрытом пакете.
После того как клубника собрана, процесс созревания прекращается, поэтому обязательно покупайте ягоды, собранные на пике спелости.
Храните клубнику свежей в холодильнике и не мойте ягоды, пока не будете готовы к употреблению, поскольку влажность будет способствовать развитию плесени.
Выбирайте гроздья с ярко-зелеными стеблями и без признаков увядания. Можно провести тест: слегка встряхните гроно и выберите те, где виноград остается прикрепленным к стеблю.
Первый шаг в правильном хранении винограда - это не мыть его перед хранением.
Храните виноград в полиэтиленовом пакете с микроперфорацией в холодной части холодильника.
Ананас - это еще один фрукт, не созревающий после того, как его собрали.
Спелый ананас будет тяжелым, с ароматным запахом и немного желтого цвета. Избегайте ананасов с минимальным запахом и зеленым оттенком, что указывает на то, что фрукты собрали до того, как они созрели.
Сохраняйте неразрезанный ананас при комнатной температуре в течение двух-трех дней.
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