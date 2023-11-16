5 фраз, які не можна говорити чоловікам: це може зруйнувати стосунки

Ти не чоловік!

За словами експерта, такі слова - це не спроба образити, а справжнє "моральне знищення". Після таких слів у чоловіка виникає сильне бажання розірвати стосунки.

Психолог каже, що деяким чоловікам достатньо однієї такої фрази, а інші "закипають після десятої".

Зокрема, саме таке формулювання максимально ображає людину.

Чим ти думав

На перший погляд, невинна, але дуже образлива для чоловіків фраза. Він завжди розсуджує на кілька кроків вперед, робить висновки. Тому звинувачення в тому, що чоловік не думає, його "зачіпає за живе" своєю несправедливістю.

Карпачов зазначив, що це фактично звинувачення у нездатності приймати правильне рішення.

Тому на стосунки такі фрази впливають не найкращим образом.

Ти все одно не зможеш

Це ще гірше, ніж звинувачення в тому, що чоловік не вміє чи не хоче. Така фраза схожа на виклик, приховану маніпуляцію, при цьому навряд чи "спрацює" так, як потрібно.

Однак, якщо виклик буде прийнято, то образу, скоріш за все, чоловік не забуде довгий час.

Варто пам'ятати, що чоловік чекає від своєї другої половинки підтримки та натхнення, тому у цій фразі заберіть слово "не". Тоді впевненість в тому, що все вийде, додасться вам обом.

Де ти ходиш

Експерт каже, що часто такий спосіб контролю представники сильної статі, можуть сприймати як спробу "захопити" територію та стати головною у парі.

Доведи, що ти мене кохаєш

Чоловік, який справді кохає свою жінку, регулярно показує і доводить свої почуття вчинками.

Допомога у побуті, компліменти, дзвінки кілька разів на день - для чоловіків це майже рівносильно признанню в коханні.

Дмитро Карпачов додав, якщо цього всього немає, то безглуздо змушувати людину відповідати правильно. Від цього чоловік не стане кохати вас сильніше, скоріше всього, може бути навпаки.