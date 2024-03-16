5 фінансових звичок, яких варто позбутись вже зараз, якщо хочете розбагатіти

Навіть щоденні дрібні витрати варто фіксувати, щоб розуміти, як правильно формувати свій бюджет. Інакше, якщо ви ігноруватимете базову фінансову грамотність, то ніколи не розбагатієте.
Про те, яких фінансових звичок варто позбутись уже зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію BVR Ukraine в Instagram.
Якщо ви не створюєте фінансовий план для довгострокових та повсякденних цілей, то це шлях до імпульсивних покупок та емоційних витрат. Експерти радять розділяти свій заробіток на:
Ставте собі перед покупкою запитання: "А чи відвертає мене ця річ зі шляху від моєї глобальної фінансової цілі?" Відповідаючи на це питання, варто бути чесним із собою.
Придумайте для себе маленькі та великі фінансові мрії. Відкладайте хоча б маленькі суми регулярно. Можна скористатись послугами банків, які пропонують програми накопичення, наприклад, заокруглення із суми витрат до 10 чи 100 грн. Наприклад, ви заплатили за проїзд 8 гривень, а 2 грн автоматично перерахуються у вашу скарбничку.
Шопінг для короткострокового покращення настрою створює зв'язок між щастям і придбанням матеріального. І цей зв'язок буде складно розірвати. Краще започаткуйте звичку регулярно донатити. Так ви піднімете настрій не тільки собі.
Зараз є багато різноманітних застосунків, які допомагають контролювати свої витрати. А один із найкращих способів розуміння свого бюджету - це відстежувати фактичні витрати протягом кількох місяців.
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