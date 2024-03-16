5 фінансових звичок, яких варто позбутись вже зараз, якщо хочете розбагатіти

Не створюєте фінансовий план

Якщо ви не створюєте фінансовий план для довгострокових та повсякденних цілей, то це шлях до імпульсивних покупок та емоційних витрат. Експерти радять розділяти свій заробіток на:

обов'язкові витрати

резервний фонд

великі покупки

розваги й хобі

розвиток та інвестиції

Витрачаєте гроші імпульсивно

Ставте собі перед покупкою запитання: "А чи відвертає мене ця річ зі шляху від моєї глобальної фінансової цілі?" Відповідаючи на це питання, варто бути чесним із собою.

Імпульсивні покупки "крадуть" гроші (скриншот)

Не заощаджуєте кошти

Придумайте для себе маленькі та великі фінансові мрії. Відкладайте хоча б маленькі суми регулярно. Можна скористатись послугами банків, які пропонують програми накопичення, наприклад, заокруглення із суми витрат до 10 чи 100 грн. Наприклад, ви заплатили за проїзд 8 гривень, а 2 грн автоматично перерахуються у вашу скарбничку.

Покращуєте настрій покупками

Шопінг для короткострокового покращення настрою створює зв'язок між щастям і придбанням матеріального. І цей зв'язок буде складно розірвати. Краще започаткуйте звичку регулярно донатити. Так ви піднімете настрій не тільки собі.

Не ведете облік витрат

Зараз є багато різноманітних застосунків, які допомагають контролювати свої витрати. А один із найкращих способів розуміння свого бюджету - це відстежувати фактичні витрати протягом кількох місяців.