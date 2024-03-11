ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українкам у Польщі стане вигідніше вести бізнес: кому знизять податки

Понеділок 11 березня 2024 18:10
UA EN RU
Українкам у Польщі стане вигідніше вести бізнес: кому знизять податки Фото: Послуги з манікюру (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі з 1 квітня планують знизити податки на прибуток від окремих видів господарської діяльності. Це стосується багатьох українок, які відрили свою справу у цій країні.

Які підприємці платитимуть на 15% менші податки, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info.

Міністерство фінансів Польщі планує з 1 квітня знизити податкову ставку VAT (ПДВ) із 23% до 8% для низки послуг. Йдеться про діяльність у сфері краси, якою у Польщі займаються чимало українок. Наразі податок у 8% зараз сплачують лише перукарі.

Із 1 квітня податкове навантаження знизять і на підприємців, які надають такі послуги, які не потребують спеціальних медичних знань:

  • догляд за обличчям та макіяж;
  • манікюр та педикюр;
  • косметичні дії з бровами та віями;
  • проколювання вух;
  • консультації з догляду за красою та макіяжем;
  • догляд за тілом;
  • депіляція,
  • ультрафіолетове та інфрачервоне опромінювання.

Залишаться без змін податки VAT в розмірі 23% при наданні послуг:

  • татуювання;
  • пірсингу;
  • солярію;
  • масажу;
  • у сфері пластичної хірургії.

Очікується, що зниження податків стимулюватиме легалізації бізнесу із надання послуг у сфері краси. Ті, хто надають послуги, зможуть знизити їхню вартість для клієнтів.

Нагадаємо, ми писали, як біженці з України вплинули на економіку Польщі. Податки від діяльності компенсують допомогу від держави.

Також ми розповідали, скільки українок хочуть повернутися із Польщі та як вони живуть. 47% опитаних мають намір залишитися у країні назавжди або на деякий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Податки
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Маленков
Волинський Єрусалим. Місто-легенда, яке варто відвідати під час подорожі Україною
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Олексій Войцеховський
Ціни знизилися. Скільки коштує відпочинок у Карпатах у кінці лютого
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олег Васильєв
Україна приєднується до транс'європейської транспортної мережі: що це означає
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Всі точки зору