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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення

Україна, Понеділок 11 березня 2024 14:56
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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення Фото: Курс долара до кінця року перевищить 41 гривню, прогнозують фінансові аналітики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Інфляція прискориться порівняно з поточним рівнем приблизно вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Курс долара

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Крім того, населення України в лютому очікувало на курс 39,84 грн/долар, а банкіри в січні прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.

Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення

Інфляційні очікування

Фінансові аналітики у березні 2024 року покращили прогноз щодо інфляції до 8,1% (у січні – 8,2%).

Населення в лютому очікувало на інфляцію в 9,3%, а банкіри в січні прогнозували зростання цін 10,4%.

Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення

Прогнози уряду та НБУ

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Сьогодні курс долара знаходиться на рівні 38,40 на міжбанку та 38,60 грн/долар на готівковому ринку.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%. Інфляція прискориться лише у другій половині року, а раніше зростання цін буде помірним.

За підсумками лютого інфляція в Україні впала до мінімуму з осені 2020 року – 4,3%.

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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
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