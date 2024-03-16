5 финансовых привычек, от которых стоит избавиться уже сейчас, если хотите разбогатеть

Не создаете финансовый план

Если вы не создаете финансовый план для долгосрочных и повседневных целей, то это путь к импульсивным покупкам и эмоциональным тратам денег. Эксперты советуют разделять свой заработок на:

обязательные расходы

резервный фонд

большие покупки

развлечения и хобби

развитие и инвестиции

Тратите деньги импульсивно

Задавайте себе перед покупкой вопрос: "А сбивает ли меня эта вещь с пути от моей глобальной финансовой цели?" Отвечая на этот вопрос, стоит быть честным с собой.

Импульсивные покупки "воруют" деньги (скриншот)

Не экономите средства

Придумайте себе маленькие и большие финансовые мечты. Откладывайте хотя бы маленькие суммы регулярно. Можно воспользоваться услугами банков, предлагающих программы накопления, например, округление с суммы расходов до 10 или 100 грн. Например, вы заплатили за проезд 8 гривен, а 2 грн автоматически перечислятся в вашу копилку и таким образом вы копите деньги.

Улучшаете настроение покупками

Шоппинг для краткосрочного улучшения настроения создает связь между счастьем и приобретением материального. И эту связь будет сложно разорвать. Лучше положите начало привычке регулярно донатить. Так вы поднимете настроение не только себе.

Не ведете учет расходов

Сейчас есть много разнообразных приложений, которые помогают контролировать свои расходы. А один из лучших способов понимания своего бюджета - это отслеживать фактические расходы в течение нескольких месяцев.