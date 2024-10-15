5 фільмів про КНДР, щоб побачити жахи режиму

На тлі заяви президента Володимира Зеленського про те, що вже взимку РФ планує фактично включити у війну в Україні Північну Корею , багато хто хоче більше дізнатися про КНДР та режим Кім Чен Ина. І про це вже зняли чимало стрічок.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 фільмів про КНДР, які допоможуть зрозуміти, що там коїться.

"Інтерв'ю"

Цей фільм було створено як сатиру, але він чудово демонструє диктаторський режим КНДР. Після премʼєри кіностудія Sony Picture зазнала хакерської атаки. Усе через те, що стрічка висміяла культ особистості у Північній Кореї.

"Планета КНДР"

Цю стрічку зняв український журналіст Роман Бочкала, який вирушив до КНДР. Він прикидався туристом й знімав увесь режим зсередини. Деякі кадри було отримано приховано, під великим ризиком.

"День звільнення"

Цю стрічку зняли про музичний фестиваль. Артист, який потрапляє до КНДР, бачить прихований світ своїми очима. Фільм вдало поєднав елементи документалки та художньої історії.

"Втеча"

У цьому фільмі йдеться про північнокорейського солдата, який хоче втекти. Але його плани руйнуються, усе через режим диктатури, терор та наджорсткі умови.

"За межами утопії"

Документальна стрічка розповість, як люди тікають з Північної Кореї. Зробити це дуже важко, і в фільмі ви побачите, як родини ризикували життям заради свободи.