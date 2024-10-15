5 фильмов о КНДР, чтобы увидеть ужасы режима

На фоне заявления президента Владимира Зеленского о том, что уже зимой РФ планирует фактически включить в войну в Украине Северную Корею , многие хотят больше узнать о КНДР и режиме Ким Чен Ина. И об этом уже сняли немало лент.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 фильмов о КНДР, которые помогут понять, что там происходит.

"Интервью"

Этот фильм был создан как сатира, но он прекрасно демонстрирует диктаторский режим КНДР. После премьеры киностудия Sony Picture подверглась хакерской атаке. Все потому, что лента высмеяла культ личности в Северной Корее.

"Планета КНДР"

Эту картину снял украинский журналист Роман Бочкала, который отправился в КНДР. Он притворялся туристом и снимал весь режим изнутри. Некоторые кадры были получены скрыто, под большим риском.

"День освобождения"

Эту картину сняли о музыкальном фестивале. Артист, попадающий в КНДР, видит скрытый мир воочию. Фильм удачно объединил элементы документалки и художественной истории.

"Побег"

В этом фильме речь идет о северокорейском солдате, который хочет сбежать. Но его планы рушатся, все из-за режима диктатуры, террора и сверхжестких условий.

"За пределами утопии"

Документальная лента расскажет, как люди бегут из Северной Кореи. Сделать это очень тяжело, и в фильме вы увидите, как семьи рисковали жизнью ради свободы.