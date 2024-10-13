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Легкі комедії з гарними акторами. 5 нових фільмів, які піднімуть вам настрій

Неділя 13 жовтня 2024 19:45
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Легкі комедії з гарними акторами. 5 нових фільмів, які піднімуть вам настрій Що подивитись для настрою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Легкі комедії здатні підняти настрій, адже вони допомагають відволіктися і просто насолодитися цікавим сюжетом. І якщо ви не знаєте, що подивитися, коли сумно, не поспішайте переглядати старі стрічки, вже вийшло чимало новинок.

РБК-Украина (проект Styler) зібрало для вас 5 свіжих комедій, які можна подивитися вже сьогодні.

"Самозабезпечення"

Фільм починається з того, що головний герой отримує незвичайну пропозицію. Чоловік, який втомився бути невдахою, хоче змінити своє життя та розбагатіти. І для цього він приймає дуже небезпечне запрошення у світ даркнету.

"Мерзенні посиланнячка" (Нечестиві справи)

Цікава комедія розповість про сусідок та дуже скандальні листи, які сколихнуть усіх навколо. Містечко, в якому починаються дивні події, затамує подих. Чимало сцен цього фільму змусять вас щиро реготати.

"Тельма"

Чорна та дуже весела комедія розповість про 93-річну бабусю, яка втомилася від самотності. І раптово її життя зміниться, вона забуде про спокій та з головою порине у світ кумедних пригод.

"Скарб"

Смішна та щемлива стрічка дозволить вам замислитися про дуже важливі речі. Стосунки, родичі, спогади - фільм досить легкий, але при цьому має дуже глибокі сенси.

"Сімейна справа"

Нова комедія розповість про дуже незвичайну ситуацію. Доросла донька повертається додому й бачить свою матір з босом, від якого пішла. І це провокує низку дуже смішних подій.

Нагадаємо, раніше з'явилася добірка фільмів про шпигунів.

Окрім цього, нещодавно ми називали нові серіали з "закрученим" сюжетом.

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