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Зеленський: на Ставці детально обговорювали фактично включення у війну Північної Кореї

Понеділок 14 жовтня 2024 19:16
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Зеленський: на Ставці детально обговорювали фактично включення у війну Північної Кореї Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія планує цієї зими фактично включити у війну в Україні Північну Корею. Низка інших країн інвестує у затягування війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього зверення.

За словами Зеленського, він разом зі Службою зовнішньої розвідки та ГУР обговорили плани росіян щодо війни в Україні цієї зими.

"Фактично включення у війну Північної Кореї. Також - відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що важливим лишається і зовнішньополітичний напрямок. Зокрема, відносини України з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти оборонятись і досягати результату.

"Я дякую розвідці, усім залученим спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та нашим дипломатам. Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали", - підкреслив президент.

Військових КНДР можуть відправити в Україну

На початку літа Путін і Кім Чен Ин уклали угоду про стратегічне партнерство. Путін намагався переконати Кіма відкрити дипломатичні місії в окупованих Донецьку та Луганську. Пентагон попередив, що північнокорейські війська можуть бути використані як "гарматне м'ясо" в Україні.

За даними РБК-Україна, нещодавно біля Донецька ліквідовано понад 20 окупантів, серед яких військові з Північної Кореї.

Також ЗМІ писали про те, що кілька тисяч солдатів із Північної Кореї зараз проходять підготовку в Росії. До кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україну.

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Володимир Зеленський Північна Корея ГУР Війна в Україні
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