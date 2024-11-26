5 факторів, які призводить до сильних набряків

Набряки можуть виникати з певних причин та можуть потребувати лише корекції способу життя та харчування. Ендокринолог назвала фактори, які можуть призводити до такого стану.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, які захворювання можуть призводити до набряків та як їх вчасно виявити.
За словами ендокринолога та терапевта Наталії Ляшенко, набряки можуть бути фізіологічними та патологічними. Дуже часто вони є просто наслідком застою лімфи і потребують лише корекції способу життя та харчування.
Набряки точно будуть, якщо у вас:
Також набряки можуть бути при деяких захворюваннях:
"Якщо ви помітили набряки, не треба одразу лякатись. Проаналізуйте свій спосіб життя", - зазначила лікар.
Набряки рук – дуже часте явище у спеку. Це нормально, що влітку ви іноді не можете зняти каблучку наприкінці дня.
Проте якщо у вас набрякає лише одна рука, це привід негайно звернутися до лікаря. Причиною може бути одностороння затримка лімфи - явище, яке саме собою буває ознакою онкологічного захворювання.
При появі набряків без ознаки на якесь захворювання, можна зробити:
Раніше ми повідомляли, що дефіцит цих вітамінів призводить до болі в ногах.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога та терапевта Наталії Ляшенко та сайт Wonder zine.