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5 факторов, которые приводит к сильным отекам

Что приводит к появлению отеков (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Отеки могут возникать по определенным причинам и могут потребовать коррекции образа жизни и питания. Эндокринологи назвала факторы, которые могут приводить к такому состоянию.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какие заболевания могут приводить к отекам и как их вовремя обнаружить.

Что приводит к отекам

По словам эндокринолога и терапевта Наталии Ляшенко, отеки могут быть физиологическими и патологическими.

Отеки точно будут, если у вас:

  • Сидящая или стоячая работа. Есть фитнес трекеры, которые каждые полчаса подают сигнал, чтобы человек происходил 250 шагов
  • Потребляете много соли. Помните, что соль прячется также в хлебе, соусах, соках, колбасах, консервах и соленых орешках
  • У вас вторая фаза менструального цикла
  • Вы принимаете некоторые препараты (КОК, НПВП, глюкокортикоиды, блокаторы кальциевых каналов)
  • Употребление алкоголя, плохой сон. Если вы любите вечером выпить бокал пива или вина, то не удивляйтесь отекам утром

Также отеки могут быть при некоторых заболеваниях:

  • Гипотиреоз
  • Сердечная, почечная недостаточность, цирроз печени
  • Варикозная болезнь
  • Аллергии

"Если вы заметили отеки, не нужно сразу пугаться. Проанализируйте свой образ жизни", - отметила врач.

Что приводит к отекам рук и пальцев

Отеки рук - очень частое явление в жару. Это нормально, что летом вы иногда не можете снять кольцо в конце дня.

Однако если у вас отекает только одна рука, это повод немедленно обратиться к врачу. Причиной может быть односторонняя задержка лимфы - явление, которое само по себе бывает признаком онкологического заболевания.

Что можно делать без назначений врача

При появлении отеков без признака какого-либо заболевания, можно сделать:

  • Уменьшить потребление соли
  • Добавьте в жизнь больше физической активности: это тренирует сосуды и профилактирует их недостаточность в будущем
  • Если в конце рабочего дня беспокоят отеки конечностей, положите стопы на подушку выше уровня пояса и отдохните
  • Делайте легкий массаж. Ролики для лица и разнообразные массажеры для тела безопасны, если не приносят вам дискомфорта
  • Обратите внимание на компрессионные чулки - они могут профилактировать венозную недостаточность и отеки нижних конечностей
  • Делайте ванночки для ног. Они безопасны и помогают снять усталость

 

Ранее мы сообщали, что дефицит этих витаминов приводит к боли в ногах.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога и терапевта Наталии Ляшенко и сайт Wonder zine.

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