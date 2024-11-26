5 факторов, которые приводит к сильным отекам

Отеки могут возникать по определенным причинам и могут потребовать коррекции образа жизни и питания. Эндокринологи назвала факторы, которые могут приводить к такому состоянию.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какие заболевания могут приводить к отекам и как их вовремя обнаружить.
По словам эндокринолога и терапевта Наталии Ляшенко, отеки могут быть физиологическими и патологическими.
Отеки точно будут, если у вас:
Также отеки могут быть при некоторых заболеваниях:
"Если вы заметили отеки, не нужно сразу пугаться. Проанализируйте свой образ жизни", - отметила врач.
Отеки рук - очень частое явление в жару. Это нормально, что летом вы иногда не можете снять кольцо в конце дня.
Однако если у вас отекает только одна рука, это повод немедленно обратиться к врачу. Причиной может быть односторонняя задержка лимфы - явление, которое само по себе бывает признаком онкологического заболевания.
При появлении отеков без признака какого-либо заболевания, можно сделать:
Ранее мы сообщали, что дефицит этих витаминов приводит к боли в ногах.
Также читайте о 5 причинах боли в груди, не имеющих ничего общего с сердцем.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога и терапевта Наталии Ляшенко и сайт Wonder zine.