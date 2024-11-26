5 факторів, які призводить до сильних набряків

Набряки можуть виникати з певних причин та можуть потребувати лише корекції способу життя та харчування. Ендокринолог назвала фактори, які можуть призводити до такого стану.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, які захворювання можуть призводити до набряків та як їх вчасно виявити.

Що призводить до набряків

За словами ендокринолога та терапевта Наталії Ляшенко, набряки можуть бути фізіологічними та патологічними. Дуже часто вони є просто наслідком застою лімфи і потребують лише корекції способу життя та харчування.

Набряки точно будуть, якщо у вас:

Сидяча або стояча робота. Є фітнес трекери, які кожні пів години подають сигнал, щоб людина походила 250 кроків

Споживаєте багато солі. Памʼятаємо, що сіль ховається також у хлібі, соусах, соках, ковбасах, консервах та солоних горішках

У вас друга фаза менструального циклу

Ви приймаєте деякі препарати (КОКи, НПЗП, глюкокортикоїди, блокатори кальцієвих каналів)

Вживання алкоголю, поганий сон. Якщо ви любите ввечері випити бокал пива або вина, то не дивуйтеся набрякам зранку.

Також набряки можуть бути при деяких захворюваннях:

Гіпотиреоз

Серцева, ниркова недостатність, цироз печінки

Варикозна хвороба

Алергії

"Якщо ви помітили набряки, не треба одразу лякатись. Проаналізуйте свій спосіб життя", - зазначила лікар.

Що спричиняє набряки рук і пальців

Набряки рук – дуже часте явище у спеку. Це нормально, що влітку ви іноді не можете зняти каблучку наприкінці дня.

Проте якщо у вас набрякає лише одна рука, це привід негайно звернутися до лікаря. Причиною може бути одностороння затримка лімфи - явище, яке саме собою буває ознакою онкологічного захворювання.

Що можна робити без призначень лікаря

При появі набряків без ознаки на якесь захворювання, можна зробити: