5 факторів, які призводить до сильних набряків
Набряки можуть виникати з певних причин та можуть потребувати лише корекції способу життя та харчування. Ендокринолог назвала фактори, які можуть призводити до такого стану.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, які захворювання можуть призводити до набряків та як їх вчасно виявити.
Що призводить до набряків
За словами ендокринолога та терапевта Наталії Ляшенко, набряки можуть бути фізіологічними та патологічними. Дуже часто вони є просто наслідком застою лімфи і потребують лише корекції способу життя та харчування.
Набряки точно будуть, якщо у вас:
- Сидяча або стояча робота. Є фітнес трекери, які кожні пів години подають сигнал, щоб людина походила 250 кроків
- Споживаєте багато солі. Памʼятаємо, що сіль ховається також у хлібі, соусах, соках, ковбасах, консервах та солоних горішках
- У вас друга фаза менструального циклу
- Ви приймаєте деякі препарати (КОКи, НПЗП, глюкокортикоїди, блокатори кальцієвих каналів)
- Вживання алкоголю, поганий сон. Якщо ви любите ввечері випити бокал пива або вина, то не дивуйтеся набрякам зранку.
Також набряки можуть бути при деяких захворюваннях:
- Гіпотиреоз
- Серцева, ниркова недостатність, цироз печінки
- Варикозна хвороба
- Алергії
"Якщо ви помітили набряки, не треба одразу лякатись. Проаналізуйте свій спосіб життя", - зазначила лікар.
Що спричиняє набряки рук і пальців
Набряки рук – дуже часте явище у спеку. Це нормально, що влітку ви іноді не можете зняти каблучку наприкінці дня.
Проте якщо у вас набрякає лише одна рука, це привід негайно звернутися до лікаря. Причиною може бути одностороння затримка лімфи - явище, яке саме собою буває ознакою онкологічного захворювання.
Що можна робити без призначень лікаря
При появі набряків без ознаки на якесь захворювання, можна зробити:
- Зменшити споживання солі
- Додайте в життя більше фізичної активності: це тренує судини та профілактує їх недостатність у майбутньому
- Якщо в кінці робочого дня турбують набряки кінцівок, покладіть стопи на подушку вище рівня пояса та відпочиньте
- Робіть легкий масаж. Ролики для обличчя та різноманітні масажери для тіла є безпечними, якщо не приносять вам дискомфорту
- Зверніть увагу на компресійні панчохи - вони можуть профілактувати венозну недостатність і набряки нижніх кінцівок
- Робіть ванночки для ніг. Вони безпечні та допомагають зняти втому
Раніше ми повідомляли, що дефіцит цих вітамінів призводить до болі в ногах.
Також читайте про 5 причин болю в грудях, які не мають нічого спільного з серцем.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога та терапевта Наталії Ляшенко та сайт Wonder zine.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.