5 факторов, которые приводит к сильным отекам

Отеки могут возникать по определенным причинам и могут потребовать коррекции образа жизни и питания. Эндокринологи назвала факторы, которые могут приводить к такому состоянию.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какие заболевания могут приводить к отекам и как их вовремя обнаружить.

Что приводит к отекам

По словам эндокринолога и терапевта Наталии Ляшенко, отеки могут быть физиологическими и патологическими.

Отеки точно будут, если у вас:

Сидящая или стоячая работа. Есть фитнес трекеры, которые каждые полчаса подают сигнал, чтобы человек происходил 250 шагов

Потребляете много соли. Помните, что соль прячется также в хлебе, соусах, соках, колбасах, консервах и соленых орешках

У вас вторая фаза менструального цикла

Вы принимаете некоторые препараты (КОК, НПВП, глюкокортикоиды, блокаторы кальциевых каналов)

Употребление алкоголя, плохой сон. Если вы любите вечером выпить бокал пива или вина, то не удивляйтесь отекам утром

Также отеки могут быть при некоторых заболеваниях:

Гипотиреоз

Сердечная, почечная недостаточность, цирроз печени

Варикозная болезнь

Аллергии

"Если вы заметили отеки, не нужно сразу пугаться. Проанализируйте свой образ жизни", - отметила врач.

Что приводит к отекам рук и пальцев

Отеки рук - очень частое явление в жару. Это нормально, что летом вы иногда не можете снять кольцо в конце дня.

Однако если у вас отекает только одна рука, это повод немедленно обратиться к врачу. Причиной может быть односторонняя задержка лимфы - явление, которое само по себе бывает признаком онкологического заболевания.

Что можно делать без назначений врача

При появлении отеков без признака какого-либо заболевания, можно сделать: