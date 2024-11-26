5 факторов, которые приводит к сильным отекам
Отеки могут возникать по определенным причинам и могут потребовать коррекции образа жизни и питания. Эндокринологи назвала факторы, которые могут приводить к такому состоянию.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какие заболевания могут приводить к отекам и как их вовремя обнаружить.
Что приводит к отекам
По словам эндокринолога и терапевта Наталии Ляшенко, отеки могут быть физиологическими и патологическими.
Отеки точно будут, если у вас:
- Сидящая или стоячая работа. Есть фитнес трекеры, которые каждые полчаса подают сигнал, чтобы человек происходил 250 шагов
- Потребляете много соли. Помните, что соль прячется также в хлебе, соусах, соках, колбасах, консервах и соленых орешках
- У вас вторая фаза менструального цикла
- Вы принимаете некоторые препараты (КОК, НПВП, глюкокортикоиды, блокаторы кальциевых каналов)
- Употребление алкоголя, плохой сон. Если вы любите вечером выпить бокал пива или вина, то не удивляйтесь отекам утром
Также отеки могут быть при некоторых заболеваниях:
- Гипотиреоз
- Сердечная, почечная недостаточность, цирроз печени
- Варикозная болезнь
- Аллергии
"Если вы заметили отеки, не нужно сразу пугаться. Проанализируйте свой образ жизни", - отметила врач.
Что приводит к отекам рук и пальцев
Отеки рук - очень частое явление в жару. Это нормально, что летом вы иногда не можете снять кольцо в конце дня.
Однако если у вас отекает только одна рука, это повод немедленно обратиться к врачу. Причиной может быть односторонняя задержка лимфы - явление, которое само по себе бывает признаком онкологического заболевания.
Что можно делать без назначений врача
При появлении отеков без признака какого-либо заболевания, можно сделать:
- Уменьшить потребление соли
- Добавьте в жизнь больше физической активности: это тренирует сосуды и профилактирует их недостаточность в будущем
- Если в конце рабочего дня беспокоят отеки конечностей, положите стопы на подушку выше уровня пояса и отдохните
- Делайте легкий массаж. Ролики для лица и разнообразные массажеры для тела безопасны, если не приносят вам дискомфорта
- Обратите внимание на компрессионные чулки - они могут профилактировать венозную недостаточность и отеки нижних конечностей
- Делайте ванночки для ног. Они безопасны и помогают снять усталость
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога и терапевта Наталии Ляшенко и сайт Wonder zine.
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