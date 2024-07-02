5 ефективних вправ, які допоможуть накачати прес під час ходьби

Ходьба під нахилом

Ходьба на схилі або пагорбі залучає прес і сідниці, оскільки вони працюють над стабілізацією тіла та підтримкою рівноваги.

Найпрактичніший спосіб зробити це - на біговій доріжці, де можна контролювати всі параметри.

Ходьба під нахилом (фото: eatthis.com)

Силова ходьба

Силова ходьба передбачає ходьбу у швидкому темпі з рухами рук. Швидка ходьба може покращити стан серцево-судинної системи, структуру тіла та силу м’язів.

У міру збільшення швидкості ходьби ви збільшите довжину кроку та розмах рук.

Силова ходьба (фото: eatthis.com)

Випади при ходьбі

Зробіть крок вперед у положення для випаду - цей рух залучає прес. Хороший спосіб включити випади під час ходьби та виконувати їх до втоми, а потім продовжувати ходьбу під час перерви.

Випади під час ходьби (фото: eatthis.com)

Виконуйте бічні перемішування

Цей бічний рух урізноманітнює ваше тренування при ходьбі та допомагає підвищити міцність.

Виконайте бічні переміщення 20-30 секунд в обох напрямках, перш ніж приступити до звичайної ходьби.

Коліна вверх

Маршуйте на місці або під час руху вперед з піднімання високо колін. Це залучає нижній м’яз преса. Якщо важко втримати баланс, то можна скористатися палицею для ходьби або покласти руку на міцну конструкцію для допомоги.

Підіймання колін вверх під час ходьби (фото: eatthis.com)