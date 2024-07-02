5 эффективных упражнений, которые помогут накачать пресс во время ходьбы

Ходьба под наклоном

Ходьба на склоне или холме привлекает пресс и ягодицы, поскольку они работают над стабилизацией тела и поддержанием равновесия.

Самый практичный способ сделать это - на беговой дорожке, где можно контролировать все параметры.

Ходьба под наклоном (фото: eatthis.com)

Силовая ходьба

Силовая ходьба предполагает ходьбу в быстром темпе с движениями рук. Быстрая ходьба может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, структуру тела и силу мышц.

По мере увеличения скорости ходьбы вы увеличите длину шага и размах рук.

Силовая ходьба (фото: eatthis.com)

Выпады при ходьбе

Сделайте шаг вперед в положение для выпада - это движение привлекает пресс. Хороший способ включить выпады при ходьбе и выполнять их до усталости, а затем продолжать ходьбу во время перерыва.

Выпады во время ходьбы (фото: eatthis.com)

Выполняйте боковые перемешивания

Это боковое движение разнообразит вашу тренировку при ходьбе и поможет повысить прочность.

Выполните боковые перемещения 20-30 секунд в обоих направлениях, прежде чем приступить к обычной ходьбе.

Коленки вверх

Маршируйте на месте или во время движения вперед с подъема высоко колен. Это привлекает нижнюю мышцу пресса. Если трудно удержать баланс, можно воспользоваться палкой для ходьбы или положить руку на прочную конструкцию для помощи.

Подъем колен вверх во время ходьбы (фото: eatthis.com)